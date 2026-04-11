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    Hombre muere baleado tras salir de vivienda de familiares en Puente Alto

    ECOH y PDI trabajarán en esclarecer la dinámica del hecho. Preliminarmente se dio a conocer que se trató de dos atacantes, los que percutaron una gran cantidad de disparos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH se trasladó hasta Puente Alto por homicidio de un hombre adulto.

    Un hombre adulto murió la noche de este viernes tras ser baleado mientras se encontraba al volante de un vehículo en la comuna de Puente Alto, en la zona suroriente de Santiago.

    De acuerdo con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 21.00 horas en el pasaje Estación Selva Oscura, en la población Bajos de Mena, donde la víctima se encontraba visitando a familiares.

    En ese contexto, por razones que son materia de investigación, el hombre, de nacionalidad chilena y dedicado a la construcción, recibió una cantidad indeterminada de disparos, lo que le provocó la muerte en el lugar.

    El fiscal ECOH, Felipe Sepúlveda, señaló que se trató “de un homicidio en el cual participaron, de momento según hemos recabado, dos personas, quienes dispararon a la víctima, quien se encontraba al interior de un vehículo”.

    Respecto del fallecido, el persecutor afirmó que “efectivamente la víctima se encontraba en casa de familiares que residen en este lugar y en ese contexto se produjo este ataque”, el que ocurrió cuando el hombre se retiraba del inmueble.

    Sobre la dinámica del hecho, se indicó que los atacantes ingresaron al sector a pie y que aún no existe claridad respecto de si abordaron un vehículo para huir. Además, en el lugar se levantó abundante evidencia balística.

    La Fiscalía instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que realiza diligencias como la revisión de cámaras de seguridad.

    Más sobre:PolicialHomicidioPuente AltoECOHDisparosSeguridad

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