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    PDI desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central

    Cuatro ciudadanos venezolanos fueron detenidos por su participación en el plagio de un comerciante, quien fue retenido durante horas y liberado tras intensas diligencias policiales

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bipe Antisecuestros desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central

    Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Secuestros (BIPE) Antisecuestros Metropolitana, desarticularon una banda criminal dedicada al secuestro extorsivo, tras la detención de sus últimos dos integrantes.

    El caso se remonta al 11 de marzo, cuando un ciudadano venezolano de 34 años fue abordado por un grupo de sujetos en la comuna de Estación Central, siendo obligado a subir a un vehículo bajo intimidación. Posteriormente, fue trasladado a una casa de cautiverio en la comuna de El Bosque, donde permaneció retenido por cerca de cuatro horas.

    Durante ese tiempo, los imputados realizaron llamados extorsivos a familiares de la víctima, además de enviar registros audiovisuales para presionar el pago de $60 millones a cambio de su liberación.

    PDI desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, detalló que, gracias al trabajo investigativo y la activación de protocolos especializados, la víctima fue liberada posteriormente en la comuna de Cerro Navia.

    “Se logró la detención de cuatro personas, todos ellos venezolanos, mayores de edad y en condición migratoria irregular, por su responsabilidad como autores del delito de secuestro”, indicó.

    El oficial explicó que dos de los involucrados ya habían sido detenidos el pasado 19 de marzo y permanecen en prisión preventiva, mientras que en las últimas horas se concretaron las capturas de los dos restantes, completando la desarticulación de la banda.

    Como parte del operativo, la policía incautó diversa evidencia, incluyendo munición de distintos calibres y elementos utilizados para cometer el delito, como cascos de motocicleta empleados para ocultar la identidad de los autores.

    PDI desarticula banda vinculada a secuestro extorsivo en Estación Central

    Desde la PDI destacaron que la investigación contó con el apoyo del Ministerio Público y que los antecedentes entregados por la propia víctima —quien habría sido expolicía en su país de origen— fueron clave para identificar a los responsables.

    Asimismo, la institución subrayó que este procedimiento se suma a otras operaciones recientes que han permitido desarticular organizaciones vinculadas a secuestros, en el marco del trabajo para enfrentar este tipo de delitos en la Región Metropolitana.

    Más sobre:BIPEPDISecuestrosBanda DelictualDesarticulación

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