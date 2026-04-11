Investigan homicidio de hombre de 42 años con un arma cortopunzante en Coquimbo

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió este viernes en la tarde al sector de Tierras Blancas en la comuna de Coquimbo por el homicidio de un hombre de 42 años con un arma cortapunzante.

El subprefecto José Cáceres de la Brigada de Homicidios de la PDI La Serena señaló que acudieron por instrucción del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y que el ataque habría ocurrido en la vía pública.

“Se están realizando las diligencias pertinentes, el trabajo en el sitio del suceso, a fin de poder establecer las dinámicas y poder identificar al autor”, informó el detective.