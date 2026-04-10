Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza

Un violento robo se registró en horas de la madrugada en la comuna de Colina, donde un grupo de desconocidos ingresaron a una vivienda, golpeando a la víctima y sustrayendo tres vehículos y otros elementos.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la madrugada en calle El Quillay, donde cuatro sujetos encapuchados y armados ingresaron al domicilio de la víctima, mientras este dormía.

Los sujetos lo agredieron en la cabeza y sustrajeron tres vehículos, teléfonos celulares y otras especies.

Tras el hecho, es que los individuos huyeron en dirección desconocida, mientras que la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial.