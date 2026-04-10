Roban tres vehículos de domicilio en Colina: sujetos agredieron a la víctima en la cabeza
Tras los hechos, los sujetos huyeron en dirección desconocida.
Un violento robo se registró en horas de la madrugada en la comuna de Colina, donde un grupo de desconocidos ingresaron a una vivienda, golpeando a la víctima y sustrayendo tres vehículos y otros elementos.
De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la madrugada en calle El Quillay, donde cuatro sujetos encapuchados y armados ingresaron al domicilio de la víctima, mientras este dormía.
Los sujetos lo agredieron en la cabeza y sustrajeron tres vehículos, teléfonos celulares y otras especies.
Tras el hecho, es que los individuos huyeron en dirección desconocida, mientras que la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial.
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