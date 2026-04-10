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    Carabinero abate con su arma particular a asaltante en bus RED en La Granja

    El fallecido y otro sujeto se subieron al transporte público para robar a los pasajeros; el segundo individuo huyó del sitio del suceso.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En La Granja se reportó el fallecimiento de un sujeto, luego de que un carabinero de civil lo abatiera para frustrar el robo que planeaba junto a otros dos sujetos.

    Según información preliminar, dos individuos se subieron al transporte público para abordar a los pasajeros y sustraer objetos de valor. El coronel Manuel Aguilera, prefecto de la Prefectura Sur, relató que los sujetos amenazaron con un arma blanca.

    Ante la amenaza, el carabinero se identificó como tal y utilizó su arma particular para frenar el asalto, generándose un enfrentamiento al interior del vehículo. Uno de los sujetos recibió un disparo en la zona abdominal.

    En esa línea, el coronel Aguilera indicó que los individuos lograron bajar del bus. Sin embargo, uno falleció en el lugar y el otro huyó. Además, confirmó que una tercera persona fue herida. “Hay una persona que tiene una herida en su pierna. En este momento, está en el hospital Padre Hurtado, está fuera de riesgo vital”, señaló.

    La Policía de Investigaciones (PDI) está a cargo de las diligencias, mientras que el Ministerio Público lleva a cabo la investigación.

    Más sobre:CarabinerosLa Granja

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