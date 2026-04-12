Test Descifra-Gabinete de Kast: Steinert concentra alta presencia y bajo control de agenda

Seguridad, el eslabón débil del gabinete

La ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, ha tenido una alta presencia en la prensa y en redes sociales este primer mes de gobierno, lo que a simple vista sería algo muy positivo. Más aún, en una administración que le da una especial importancia a las plataformas digitales.

Sin embargo, la exfiscal de Atacama no logra un buen control de agenda. El 56% de las conversaciones vinculadas a la ministra no refieren a temas propios de su cartera, en la cual está puesta la atención de la ciudadanía, sino que en otras polémicas no deseadas en que se vio involucrada.

Una de ellas fue su decisión de solicitar la renuncia a la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña, que ha eclipsado su agenda.

Hasta ahora, Steinert no ha mostrado un plan de acción claro ni cambio de directrices para combatir la delincuencia y el crimen organizado, la principal promesa de campaña de Kast.

Esta es una de las principales conclusiones que arrojó el primer Test Descifra-Gabinete de Kast, que medirá mensualmente la efectividad comunicacional de los secretarios de Estado y la percepción sobre su capacidad para gestionar sus tareas, el que se publicará mensualmente en este diario.

“El test de rendimiento ministerial permite combinar el impacto mediático de los ministros junto con su capacidad de controlar la agenda de su cartera”, señala Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra. “De esta forma, obtenemos una medición que entrega datos de impacto y también de efectividad, lo que permite evaluar el rendimiento comunicacional de los miembros del gabinete”, agrega.

“Si el control de agenda es cercano al 100%, quiere decir que la cobertura vinculada al ministro tiene que ver con temas de su cartera. En cambio, mientras más se aproxima al 0%, quiere decir que se habla de polémicas laterales”, explica Feres.

Otra conclusión relevante es que los secretarios de Estado con mayor presencia en la conversación son -además de la vocería, que es esperable- aquellos que están vinculados a las principales apuestas y promesas del gobierno (seguridad, orden, crecimiento económico, reconstrucción), lo que es positivo si se considera el esfuerzo gubernamental por instalarse en esos temas. La mala noticia, sin embargo, es que la performance de los ministros muestra brechas importantes entre ellos.

El Presidente José Antonio Kast y la ministra Trinidad Steinert. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Quiroz, balance entre presencia y control de agenda

Por una amplia ventaja, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, es el ministro con mayor presencia mediática, con más de cinco millones y medio de menciones en la prensa y plataformas sociales en este primer mes. De ellas, un 69,2% estuvieron relacionadas con los temas propios de su cartera, lo cual lo convierte en uno de los secretarios de Estado con mayor control de la agenda.

Quiroz -quien venía con la carga de ser sindicado por la oposición como un economista que había estado del lado de las empresas en casos de colusiones- entró pisando fuerte desde el primer día, anunciando un recorte del 3% parejo a los presupuestos de los 25 ministerios y reiterando que había recibido una dramática situación fiscal.

“No hay caja”, “no dejaron plata”, fueron algunas de sus frases, que resonaron con fuerza.

Quiroz golpeó el tablero el 26 de marzo, al anunciar que no continuaría inyectando recursos públicos al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), lo cual produjo un alza histórica del precio de las bencinas en nuestro país.

Su polémica decisión tuvo un fuerte impacto en la ciudadanía y una brusca baja del apoyo del gobierno en las encuestas, lo cual tensionó tempranamente las relaciones internas en el equipo político y con la oposición.

Buen desempeño de los ministros sectoriales

Dos de los cinco ministros evaluados obtienen una percepción positiva neta respecto de sus capacidades para enfrentar los desafíos de su cartera. Uno de ellos es el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien es tercero en posicionamiento y presenta un alto control de agenda (71% de las conversaciones sobre él tienen que ver con sus temas).

Poduje ha mantenido su estilo confrontacional, que cultivó como opositor a su antecesor, Carlos Montes (PS), y con el cual irrumpió en las redes sociales durante el estallido social de 2019.

Desde que asumió, el arquitecto anunció polémicas decisiones, entre ellas, el retiro del financiamiento a una serie de proyectos emblemáticos del gobierno anterior -que calificó de “faraónicos”- para concentrar los recursos de su cartera en la reconstrucción de zonas afectadas por los megaincendios y pagar deudas de arrastre de la administración anterior.

La expropiación de Colonia Dignidad y del Club Hípico de Punta Arenas, y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia, son algunos de los proyectos que congeló por ahora.

En el puesto número cinco de presencia mediática aparece su par de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. El alza de las bencinas y el petróleo también lo puso en el centro de la polémica, y debió enfrentar el reclamo de usuarios del Transantiago por una supuesta caída en la frecuencia de los buses, que el ministro desmintió.

El ingeniero civil, quien fue presidente de Metro en Piñera 2, también tuvo un fuerte cruce con su antecesor, Juan Carlos Muñoz, al anunciar cambios al reglamento de la Ley Uber.

Sedini y los “políticos” al debe

La ministra vocera Mara Sedini ocupa el segundo lugar, con casi cuatro millones y medio de interacciones en las plataformas digitales.

Sin embargo, la periodista se ubica en el fatídico cuadrante de alta exposición y bajo control. De hecho, es quien obtiene el peor rendimiento en este segundo indicador, ya que solo el 28% de sus apariciones tienen relación con los desafíos propios de su cartera. Sin embargo, este dato merece ser revisado con mayor detenimiento, ya que por la naturaleza de su cargo no es extraño que termine envuelta en temas de otras reparticiones.

Además, como una forma de no desgastar al resto del gabinete, altas fuentes de La Moneda señalan que el diseño en esta primera etapa del gobierno es el protagonismo, incluidos los “golpes”, y quien los reciba sea un puñado de ministros, entre ellos Sedini.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), en tanto, aparece en el antepenúltimo lugar de presencia mediática. El experimentado político, quien se caracteriza por sus habilidades negociadoras y no por su presencia en los medios, igual ha debido asumir vocerías en temas complejos, como la eventual extradición del exfrentista Galvarino Apablaza y la ley miscelánea del Ejecutivo que ingresaría este martes al Congreso.

El ministro Segpres, José García Ruminot (RN), quien en su extensa trayectoria política no se ha caracterizado por su rol mediático, no logra aparecer en este estudio. Es decir, pese al rol clave de su cartera (relación de La Moneda con el Congreso) no está entre los 10 ministros más protagonistas de este complejo primer mes de Kast en la Presidencia.

Los ministros De Grange, Sedini, Alvarado y Rincón, en una pauta de prensa en La Moneda. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El protagonismo de las ministras

La ministra del Deporte, Natalia Ducó, aparece en un sorprendente sexto lugar en presencia mediática, con más de un millón de conversaciones. Su control de agenda, sin embargo, no la acompaña. Sólo el 39% de su contenido estuvo relacionado con sus temas.

Sobre ellos, se impuso el ruido que produjo su llegada al gobierno, a raíz del doping positivo -y tres años de suspensión deportiva de castigo- que recibió la atleta chilena en 2018.

En una entrevista a La Tercera, la exseleccionada nacional de Atletismo reconoció la semana pasada que ella esperaba las duras críticas por su cargo gubernamental, pero que decidió aceptar el desafío.

A ello se agrega toda la polémica que produjo su defensa al rodeo como deporte nacional y su presencia -con Kast y la primera dama, Pía Adriasola- en el Champion de Chile, en Rancagua.

Justo debajo de Ducó, en el casillero número siete, aparece su par de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien cobró un alto protagonismo tras el polémico despido de una alta funcionaria enferma de un agresivo cáncer de mama. Esta polémica, que, pese a los esfuerzos de Alvarado, aún se mantiene abierta, la ubica con un 43,3% de temas propios de su cartera.

En el puesto nueve aparece la ministra de Educación, María Paz Arzola, con más de medio millón de conversaciones y con un alto control de agenda.

En su contra, aparece el brutal asesinato de una inspectora al interior de un liceo en Calama, por parte de un estudiante de cuarto medio, que abrió la discusión sobre la creciente violencia escolar. Ante ello, el gobierno ingresó un proyecto de ley para enfrentar la violencia escolar, el cual no cuenta con el respaldo de la oposición.

Cierra el ranking la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien ha tenido una alta presencia en los medios y sacó lustre a la prórroga en el alza de cuentas de luz.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien el miércoles sufrió una agresión en una visita a la Universidad Austral de Valdivia, no aparece en el estudio, el cual se cerró el día anterior (martes 7 de abril).

Los cinco ministros con más atención de la gente

Jorge Quiroz, Hacienda

La ciudadanía se encuentra dividida entre dos grandes preocupaciones económicas: que la economía vuelva a crecer al 4% (41%) y que el desempleo baje a cerca del 6% (40%).

El equilibrio fiscal, si bien relevante en términos técnicos, es prioridad para el 19% de los encuestados. Esto sugiere que los chilenos priorizan hoy los indicadores que afectan directamente su bienestar cotidiano, como el empleo y sus ingresos, por sobre los equilibrios macroeconómicos.

El jefe del equipo económico registra un diferencial negativo de -5 puntos porcentuales (42% cree que tiene las capacidades para llevar adelante su agenda versus 47% que no). Esta percepción estaría afectada por la histórica alza de los combustibles.

Mara Sedini, Segegob

Un 66% de los encuestados coincide en que el principal desafío de la portavoz de gobierno es una comunicación más efectiva de las decisiones y políticas del gobierno -el porcentaje más alto entre todos los desafíos medidos en el estudio-.

A su vez, instalarse como una vocera creíble alcanza un 28%, mientras que contener crisis y proteger la figura del presidente apenas llega al 6%.

Sedini enfrenta la evaluación más negativa del gabinete: solo un 31% considera que tiene las capacidades necesarias para el cargo, frente a un 61% que opina lo contrario.

Iván Poduje, Vivienda y Urbanismo

La reconstrucción de las zonas afectadas por los megaincendios aparece como su desafío número uno, con un 47%, seguido muy de cerca por la aceleración en la construcción de viviendas sociales y el desalojo de campamentos ilegales (42%).

La reactivación del mercado inmobiliario ocupa un tercer lugar, pero muy distante (11%).

El polémico arquitecto es el ministro mejor evaluado de los cinco, con un 54% que cree en sus capacidades, y es el único que supera la barrera del 50% de aprobación en esta dimensión.

Trinidad Steinert, Seguridad Pública

Sus dos principales desafíos, según los consultados, son reducir las cifras de homicidios (44%) y respaldar a las policías, ampliando la protección a su legítima defensa (41%). La construcción de cárceles de máxima seguridad para aislar a cabecillas narcos obtiene un 15%.

Esta distribución refleja una demanda ciudadana centrada en resultados concretos y visibles en seguridad.

Un 42% considera que cuenta con las capacidades para enfrentar su trabajo, mientras que un 45% indica que no. Es decir, se observa un diferencial levemente negativo de tres puntos porcentuales, mientras un 13% no sabe o no responde.

Louis de Grange, Transportes

Revertir el déficit financiero estructural del Transantiago concentra un 60% de las menciones, constituyéndose en el segundo desafío con mayor consenso -después de la comunicación efectiva para la vocera-.

Potenciar el área digital de Telecomunicaciones (24%) y flexibilizar las exigencias para aplicaciones de transporte como Uber y Cabify (16%) complementan la agenda.

El ingeniero obtiene un diferencial positivo de +14 puntos porcentuales, siendo el segundo mejor evaluado tras Poduje. Sin embargo, registra el mayor porcentaje de “no sabe / no responde” (22%), lo que indica que un segmento importante de la población aún no tiene una opinión de él.

Las prioridades de la ciudadanía

En cuanto a los desafíos prioritarios identificados por la ciudadanía en las cinco carteras encabezadas por estos ministros, destaca una clara concentración en resultados económicos de corto plazo, como mayor crecimiento y más empleo -tareas de Hacienda, principalmente-.

En seguridad, la principal promesa de Kast en su campaña, los encuestados también esperan resultados, especialmente en la baja de homicidios.

En las tareas del ministerio que lidera Poduje, los encuestados priorizan la reconstrucción de las zonas afectadas por los megaincendios en las regiones de Valparaíso y Biobío, y el aumento de soluciones habitacionales.

En Transportes, las personas esperan una mejor gestión del Transantiago, financiera y operativamente.

En la vocería, la gente advierte que mejorar el mensaje del gobierno es una necesidad imperiosa.