Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

Hasta La Vega Central, en la comuna de Recoleta, llegó la mañana de este viernes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. La autoridad de gobierno, quien se desplazó a la zona junto al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, encabezó una fiscalización migratoria en la zona.

“El sentido de esto es enfrentar el crimen organizado y saber quiénes se encuentran realmente en nuestro país. Queremos saber quiénes están en nuestra casa ”, afirmó la titular de Seguridad.

La fiscalización, un tipo de operativo que se viene realizando desde los últimos gobiernos, fue realizada por 75 funcionarios de la PDI, quienes en compañía de Carabineros lograron fiscalizar a un total de 100 personas extranjeras.

Según reportó la policía civil, la fiscalización terminó con 30 personas trasladas hasta la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) “para denunciar infracciones” a la ley migratoria ante el Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig).

Este tipo de denuncias migratorias, según especifican desde la PDI, corresponde a denuncias por faltas -no detenciones por delito- a la ley migratoria, como el ingreso irregular, trabajo sin permiso, entre otras irregularidades de tipo administrativo denunciadas al Sernamig.

Por otro lado, se logró la detención de tres ciudadanos extranjeros quienes mantenían una orden de detención pendiente.

Steinert destacó que este tipo de operativos, los cuales ya se han repetido en las últimas semanas, continuarán en zonas estratégicas en la Región Metropolitana.

El director Cerna, por su parte, destacó que “no vamos a publicar los días ni las horas, pero esto está decretado y así lo vamos a revisar a nivel nacional”.