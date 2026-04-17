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    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    El presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, dijo que los resultados de las últimas elecciones fueron una señal de que el objetivo del crecimiento económico volvió a ser "compartido por una amplia mayoría".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Roberto Angelini Andres Perez

    El presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, espera que en este “nuevo ciclo político”, donde José Antonio Kast asumió como presidente y se renovó el Congreso, el crecimiento económico sea mayor respecto al pasado, donde estaba el exmandatario Gabriel Boric a cargo del país.

    “Enfrentamos el inicio de un nuevo ciclo político, con el enorme desafío de alcanzar acuerdos amplios y con respaldo técnico, que den respuestas a la urgente necesidad de retomar el crecimiento económico, un objetivo que, afortunadamente, ha vuelto a ser compartido por una amplia mayoría”, dijo en su carta a los accionistas.

    De esta forma, el empresario que encabeza uno de los grandes grupos económicos del país abordó el tema del crecimiento económico como una urgencia.

    “Lo hemos señalado persistentemente: el crecimiento es un medio indispensable para llevar bienestar a las personas, a toda la sociedad. Como país, no podemos normalizar los bajos niveles de actividad y, con ello, los elevados índices de desempleo”, dijo.

    Sobre la fórmula para impulsar el crecimiento, Angelini apuntó a la necesidad de “un Estado ágil, que no solo no obstaculice, sino que promueva la inversión privada, y un marco institucional que contribuya a contrarrestar la incertidumbre reinante mediante la formalidad, la disciplina, la eficiencia y la seguridad”.

    “Estamos más convencidos que nunca de que la colaboración público-privada, entendida como una relación de socios y no de antagonistas, es el camino para avanzar con celeridad y convicción en la construcción de un mejor país para las futuras generaciones, con políticas públicas bien enfocadas y sólidas redes de seguridad social para las familias”, agregó.

    En su mensaje sobre la necesidad de crecer más, el alto ejecutivo también interpeló tanto al sector público como al privado: “Ha pasado a ser una obligación valórica para todos los que tienen el deber y la posibilidad de liderar, desde distintas posiciones, los cambios que se necesitan para alcanzar ese país que soñamos, un país mejor para todos”.

    Luego, más adelante en su mensaje a los accionistas y tras llevar a cabo un balance de la gestión del grupo durante el 2025, Angelini abordó el rol que tienen que deben tener las empresas: “No pueden ser espectadoras pasivas de la historia”.

    “En el mundo cambiante en que vivimos, nos sentimos convocados a forjar un futuro compartido. En tiempos en que la fragmentación y la inmediatez nublan el horizonte global, nuestro rol trasciende con creces la necesaria generación de valor económico”, agregó.

    Ante este contexto, el alto ejecutivo llamó a que las empresas deben “(Mirar) al mañana no con la complacencia de lo construido, sino con la responsabilidad de quien sabe que el destino de las futuras generaciones se forja con las decisiones y acciones de hoy”.

    El éxito empresarial no se mide solo en cifras. La empresa se vuelve trascendente únicamente cuando deja una huella positiva perdurable: una mejor base sobre la que seguir construyendo, un mundo más habitable, más limpio y más próspero”, reflexionó.

    Operación de Empresas Copec

    En relación con el desempeño del holding durante 2025 y en el contexto del balance realizado en su memoria del año recién publicada, la firma comunicó un plan de inversiones por US$4.443 millones, donde destacó a Sucuriú, la nueva planta de celulosa que la filial forestal Arauco está levantando en Brasil.

    Sobre Sucuriú, cuya construcción comenzó en 2025 y ya registra un 50% de avance, la firma destacó que “consiguió el financiamiento necesario durante el ejercicio pasado mediante la emisión del bono corporativo más grande en la historia de Chile, por 20 millones de UF, y el cierre de un financiamiento por US$ 2.200 millones”.

    “No se trata simplemente de una planta más de celulosa. Se está ejecutando el proyecto más grande y ambicioso de toda la historia de nuestra filial forestal, el de mayor escala en la industria de la celulosa en el mundo, con capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas por año”, enfatizó Angelini.

    El presidente de Empresas Copec también destacó la expansión de Mina Justa Subterránea, “que permitirá al yacimiento cuprífero ubicado en la provincia de Nazca, Región de Ica, Perú, transformarse en la segunda operación subterránea más grande del país, y mantener estables los actuales niveles de producción de cobre, en torno a 130 mil toneladas”. El proyecto iniciaría sus operaciones en 2028.

    Sobre Abastible, el grupo destacó que, tras la compra de Gasib a fines de 2024, “la firma ha obtenido excelentes resultados operacionales y financieros en España y Portugal”.

    En cuanto a Copec, el líder del holding dijo que la firma “continúa liderando su negocio tradicional de combustible, en un ambiente fuertemente competitivo con gigantes multinacionales”.

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