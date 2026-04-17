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    Política

    Sedini dice que limitación por edad a gratuidad universitaria “es conversable” y descarta choque de versiones en el Ejecutivo

    Los dichos de la ministra se dan luego de que se entregaran versiones contrapuestas dentro del propio gobierno sobre un eventual límite etario a la gratuidad universitaria.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Esta jornada la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, descartó un choque de versiones en el Ejecutivo en torno a la eventual limitación por edad a la gratuidad universitaria. Medida que sería parte de la megarreforma de José Antonio Kast.

    Esto pese a que que desde Interior y la Segpres han relativizado su inclusión, pero desde Hacienda ratificaron la restricción.

    “No hay contradicciones”, aseguró la portavoz del Ejecutivo tras encabezar una reunión de gabinete regional en Arica y Parinacota.

    Dicho eso, afirmó que “esta decisión se toma en base a un organismo técnico que recomienda precisamente la gratuidad hasta 12 años de haberse graduado de la enseñanza media”.

    Eso sí, sostuvo, “esto no quiere decir que no puede ser conversable con los parlamentarios precisamente para que el proyecto salga adelante”.

    “La idea es que el Plan de Reconstrucción Nacional tenga un apoyo transversal porque lo que hace es beneficiar a todos los chilenos en cuanto al crecimiento económico, al empleo, a la inversión, al progreso de nuestro país ,y por eso es importante que se vaya discutiendo”, agregó la ministra.

    Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en Los Lagos, también descartó contradicciones, y sostuvo: “el día martes será ingresado y ahí vamos a tener las normas definitivas”.

    Más sobre:José Antonio KastJorge QuirozMara SediniGratuidadUniversidad

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