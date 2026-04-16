¿Se limita o no la gratuidad universitaria por edad? El choque de versiones entre Alvarado, García y Quiroz

Fue en la bajada técnica que realizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde surgió una de las principales controversias en torno a la megarreforma del Ejecutivo.

Ante la prensa económica, el secretario de Estado aseguró que el proyecto sí contempla una limitación a la gratuidad universitaria por edad, precisando que “la restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”. En la práctica, considerando que la mayoría de los estudiantes termina cuarto medio a los 18 años, el tope se ubicaría en torno a los 30.

Esto, siguiendo una línea similar de la propuesta original del Ejecutivo, la que limitaba la gratuidad a partir de los 30 años, lo que desató críticas de algunos sectores de Chile Vamos, principalmente en RN.

“Pretender cortarle la gratuidad a mayores de 30 años es una equivocación”, dijo el diputado Diego Schalper en la oportunidad. Luego, él y otros dirigentes, insistieron en que la medida quedara fuera de la megarreforma, por lo que este miércoles, cuando el Presidente José Antonio Kast no lo incluyó en su discurso, fue interpretado como un gesto al sector. Sin embargo, las palabras de Quiroz volvieron a enredar el tema.

Esto, debido a que los dichos del titular de Hacienda contrastaron no solo con lo anunciado por el Presidente en cadena nacional, sino también con otras declaraciones de ministros del comité político.

Si bien el documento explicativo del gobierno sí incluía ajustes al sistema de financiamiento gratuito de la educación superior, estos se enfocaban en una moratoria de cuatro años para el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, en medio del sostenido aumento del gasto fiscal y del desfase respecto de las proyecciones originales.

Por eso mismo, durante la noche del miércoles -horas antes de los dichos de Quiroz-, el ministro secretario general de la Presidencia, José García, en entrevista con 24 Horas de TVN, sostuvo que la eventual limitación estaba siendo “evaluada”.

“Lo vamos a conversar naturalmente. Estas decisiones se toman en el equipo de gobierno”, afirmó, agregando que aún restaban definiciones respecto de qué medidas se incluirían finalmente en el proyecto.

Más firme fue esta mañana el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en conversación con Radio Cooperativa indicó que, si bien la idea fue considerada en algún momento, “al final del día es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso”, descartando su inclusión en el texto final de la iniciativa.

Según cifras oficiales, los estudiantes mayores de 30 años representan apenas el 1,43% de los beneficiarios de la gratuidad, lo que ha sido utilizado como argumento por quienes cuestionan su efectividad en términos de ahorro fiscal.

Los dichos de Quiroz, en la práctica, desalinearon públicamente al comité político, profundizando la incertidumbre sobre el contenido final de la iniciativa y evidenciando un definición aún abierta en el propio gobierno.

Desde el oficialismo, en tanto, el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, salió a respaldar la versión de Hacienda.

Desde La Moneda, sostuvo que lo anunciado por el Presidente corresponde a lineamientos generales y que el detalle de las medidas -incluida la eventual restricción- se conocerá al momento de ingresar el proyecto al Congreso. “El que hace los últimos ajustes es el ministro Quiroz y su equipo”, afirmó.