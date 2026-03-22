Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini

El diputado y jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó el desempeño comunicacional del Gobierno y las eventuales modificaciones al sistema de gratuidad, poniendo el foco en las decisiones que han generado debate en los primeros días de la administración.

Cuestionamientos al desempeño de Sedini

En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el diputado apuntó en uno de sus principales cuestionamientos a la ministra vocera, Mara Sedini, a quien instó a ordenar y fortalecer la comunicación del Ejecutivo en medio de un escenario que calificó como complejo.

A su juicio, la autoridad “tiene que ser muy ordenada” al explicar las decisiones del Gobierno, y además “más vehemente” para enfrentar las múltiples agendas abiertas.

Según señaló, la actual coyuntura exige mayor claridad para evitar contradicciones entre ministros y reducir los flancos comunicacionales.

En ese contexto, Schalper planteó que el Gobierno enfrenta simultáneamente desafíos en seguridad, economía y agenda legislativa, lo que hace indispensable una vocería más firme y coordinada. Advirtió que declaraciones cruzadas o mensajes poco alineados terminan generando confusión en la ciudadanía, especialmente en temas sensibles.

Schalper fija posición frente al gobierno de Kast: advierte error en cambios a gratuidad y emplaza a Sedini. En la imagen, Mara Sedini. MARIO TELLEZ

Críticas a las modificaciones en gratuidad universitaria

Respecto de la gratuidad en educación superior, el dirigente oficialista fue enfático en marcar distancia con una eventual restricción del beneficio. Criticó la idea de limitar el acceso para personas mayores de 30 años, calificándola derechamente como un error.

“Pretender cortarle la gratuidad a mayores de 30 años es una equivocación”, afirmó, subrayando que el ahorro fiscal sería marginal frente al impacto social de la medida.

En esa línea, argumentó que muchas personas postergan sus estudios por razones laborales, familiares o económicas, por lo que excluirlas del sistema sería injusto. “No le carguemos la mata a alguien que tuvo que retrasar su formación por hacerse cargo de otras responsabilidades”, sostuvo, enfatizando que ese grupo debe mantener el acceso al beneficio.

Schalper agregó que, si bien comparte la necesidad de revisar la expansión del sistema impulsada en administraciones anteriores por su costo fiscal, eso no debe traducirse en recortes que afecten a sectores vulnerables. Por ello, llamó al Ejecutivo a actuar con especial cuidado en políticas sociales que puedan tener alto impacto en la percepción ciudadana.

Finalmente, el parlamentario recalcó que el rol de su partido será de “colaboración leal” con el Gobierno, pero advirtió que eso también implica marcar diferencias cuando consideren que una medida no es adecuada, como en el caso de la gratuidad o en aspectos de la estrategia comunicacional.