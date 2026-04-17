Acciones mundiales renuevan máximos históricos gracias a la apertura del estrecho de Ormuz: el petróleo y dólar se hunden

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq están en máximos históricos.

Euforia en los mercados mundiales. Luego de que Irán declarara el estrecho de Ormuz “completamente abierto”, en el contexto del anuncio de un alto al fuego entre Israel y Líbano, las acciones aumentaron aún más sus ganancias y se instalan en nuevos máximos históricos.

El indicador MSCI World, el termómetro de la renta variable mundial, salta más de 1% y llega a unos inéditos 4.645 puntos, mientras que en Wall Street el promedio de industriales Dow Jones suma casi 1.000 unidades más que ayer, equivalente a casi 2%.

En tanto, el S&P 500 avanzó 1,1% y superó por primera vez los 7.100 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1,3%. Ambos índices alcanzaron nuevos máximos intradía.

El anuncio de Irán fue realizado por su ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, quien señaló que, en línea con el cese al fuego en Líbano, el tránsito para embarcaciones comerciales a través del estrecho permanecerá completamente abierto durante la vigencia de la tregua.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había indicado el jueves que los líderes de Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días, el cual ya entró en vigor.

En paralelo, los precios del petróleo se desplomaron con fuerza tras el anuncio iraní, en medio de una disminución de los temores por interrupciones en la oferta.

Los futuros del WTI que se cotizan en Nueva York y que sirven de referencia para Chile se desploman 13% a US$ 82 por barril, su nivel más bajo desde el pasado 10 de marzo .

El Brent que se cotiza en Londres rompe la barrera de los US$ 90, con un derrumbe de casi 9%, llegando a su nivel más bajo desde el pasado 11 de marzo .

El petróleo es especialmente sensible para Chile debido a que es importador neto. Se estima que más del 95% de lo que consume se compra a otros países, particularmente Argentina y Ecuador.

Las dudas del Ipsa: entre Latam y SQM

Pese a ello, las acciones locales dudaban si sumarse a la fiesta o no. Tras el fuerte aumento de ayer, la Bolsa de Santiago se debate entre subir o caer, a más de dos horas del inicio de las operaciones.

El IPSA subía en el arranque, bajó después y al cierre de esta edición mostraba un tímido avance de 0,09% que lo impulsaba hasta los 11.489 puntos, manteniéndose no obstante en máximos desde principios de febrero de este año.

El principal indicador de la plaza local quiere subir, pero SQM no lo deja. La minera no metálica sufre un duro revés de 7,85% y es el papel más transado del mercado, con $ 26.260 millones, el doble que Latam, que anota un alza de 4,41%. Banco Chile (1,42%) y Banco Santander (0,25%) son los otros pesos pesados que tratan de inclinar la balanza.

Latam y SQM son el doble opuesto en la Bolsa de Santiago.

“LATAM Airlines lidera las alzas, recogiendo el alivio que genera un escenario geopolítico menos adverso para el sector aéreo, que había sido uno de los más golpeados por el conflicto en Medio Oriente. En la vereda contraria, SQM actúa como el principal lastre del índice, tras dispararse casi un 10% en la sesión anterior, impulsada por el frenesí comprador en acciones de litio luego de que Albemarle encendiera el entusiasmo del mercado”, dijo Emanoelle Santos, analista de XTB.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital sobre el IPSA da una perspectiva similar y advierte que el mercado local está experimentando un equilibrio complicado tras la decisión de restablecer el tránsito naviero por el estrecho de Ormuz.

“Hay impactos positivos, como la caída del precio del petróleo y la normalización del crecimiento económico, que benefician a empresas como LATAM, Cencosud y Falabella. Sin embargo, SQM enfrenta efectos negativos debido a su rol defensivo en el mercado y la disminución de la presión sobre los combustibles fósiles, lo que ha llevado a una caída en su valor”, dijo el experto.

Dólar se hunde

Al igual que el precio del petróleo, el dólar se desploma y se acerca a borrar todo lo que ganó desde que inició el conflicto en el Medio Oriente, con el ataque de este año de Estados Unidos a Irán.

“La jornada arranca con gran optimismo tras el anuncio de Irán de que el Estrecho de Ormuz queda completamente abierto al tráfico comercial, aunque el bloqueo militar estadounidense contra el país persa sigue vigente”, explicó Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

En la primera parte del día, el dólar caía $12,25 respecto al cierre de este jueves y llegaba a un valor de $875,70 la unidad, su menor valor desde el 27 de febrero pasado ($871,20), la jornada previa al inicio del conflicto bélico.

Alivio en las tensiones geopolíticas

Trump, quien agradeció la reapertura del estrecho en una publicación, señaló además que el bloqueo naval de Estados Unidos a puertos iraníes “se mantendrá en plena vigencia” hasta alcanzar un acuerdo de paz con Teherán, y agregó que el proceso “debería avanzar muy rápidamente”.

Las acciones de sectores sensibles a la eventual interrupción del estrecho, como aerolíneas y cruceros, registraron alzas. Los títulos de Boeing subieron 4%, mientras que Royal Caribbean avanzó 9%. Otras compañías como Amazon y Airbnb también anotaron incrementos.

Petróleo cae tras apertura del Estrecho de Ormuz.

“El mercado ha estado presionado por este factor durante varias semanas”, dijo Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercados de Ameriprise Financial, quien en declaraciones a CNBC afirmó que la reapertura del estrecho representa un avance en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y una reducción relevante del riesgo para la economía global.

El mandatario estadounidense también sostuvo el jueves que la guerra con Irán “debería terminar bastante pronto”, en declaraciones realizadas en Las Vegas, y describió el conflicto como en desarrollo favorable.

Estos acontecimientos se suman a comentarios previos de Trump durante la semana, en los que indicó que el conflicto en Medio Oriente está “muy cerca de terminar” y que Teherán busca concretar un acuerdo.

“Con una segunda ronda de negociaciones prevista para este domingo en Islamabad, el mercado comienza a descontar un escenario de resolución duradera del conflicto, lo que podría traducirse en un alivio sostenido en los precios del petróleo y, con ello, en un impulso adicional para los activos de riesgo a nivel global, incluyendo la renta variable chilena”, comentó Santos.