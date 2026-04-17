Corte de Apelaciones de Valdivia confirma prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil

Durante la mañana de este viernes la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, quien se encuentra imputado por el parricidio de su madre, Julia Chuñil.

La revisión de medidas cautelares se realizó a raíz de una solicitud de la defensa, luego de que el pasado 10 de abril, el Juzgado de Garantía de Los Lagos resolviera mantener la prisión preventiva contra el imputado.

En la ocasión el Juzgado de Garantía de Los Lagos revocó el arresto domiciliario total para Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, dejándolos sin medidas cautelares.

Javier Troncoso Chuñil se encuentra imputado como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante de su madre; y del delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor.