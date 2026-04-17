El cruce entre Barrios y Cretton por las “dos almas” en el gobierno

En la sección Frente a frente del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el vicepresidente del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, y el diputado UDI, Eduardo Cretton, protagonizaron un cruce por las supuestas “dos almas” en el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El argumento, que ha sido expresado por parte de la oposición y que ha puesto, por ejemplo, en polos opuestos a los ministros de la Segpres, José García Ruminot (RN) y de Hacienda, Jorge Quiroz, fue desechada por el parlamentario de la derecha.

“Yo creo que acá hay solo un gobierno que lo conforman distintos partidos que estamos trabajando de manera conjunta para que al presidente José Antonio Kast le vaya bien. A mí no me gustan estas divisiones ni dos almas ni de dos derechas distintas, porque yo creo que hoy día toda la derecha se siente representada por el gobierno del presidente Kast”, aseguró.

Y luego agregó: “Algunos tendrán más énfasis en unas cosas, otros en otras, pero acá somos un equipo y estamos trabajando como equipo. De hecho, yo soy de los que plantean que debiésemos avanzar a una mucho mayor coordinación dentro del oficialismo para poder sacar proyectos adelante tan importantes como es el proyecto de reconstrucción o reactivación económica”.

Barrios, por su parte, sostuvo que “no sé si existan una, dos o tres almas. Lo que sí observo, y observé cuando fui diputado, que hay diferentes percepciones de cómo se maneja la relación con la oposición o también de cómo se proyectan alternativas finalmente de política pública”.

En ese sentido, apuntó que “el mundo republicano, en mi tiempo cuando yo fui diputado, votó todo en contra. Votó la ley de presupuestos, votó la ley de convivencia, votó el tema de titularía docente, votó todo en contra. En cambio, en Chile Vamos, yo creo que se podía dialogar, conversar”.

En respuesta, Cretton planeó que es en la oposición donde ve “dos almas”: “Una es la oposición a la Manouchehri (por el diputado PS), y le digo yo con todo respeto a don Arturo, que en el fondo se ha opuesto a todo y que está preocupado de quién sirve o no sirve el almuerzo en La Moneda. Y otra parte de la oposición que efectivamente está dispuesta a conversar respecto a este proyecto de reactivación económica”.