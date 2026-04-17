Con pago en Banco Estado: ministro Alvarado aclara dudas sobre implementación de Bono Gas 2026

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó el llamado Bono Gas 2026, aclarando que su implementación será a través de un pago por medio de transferencia en el Banco Estado para aquellos que pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Desde el gobierno sumaron esta medida al plan Chile Sale Adelante, donde se entregará de forma gratuita el dinero equivalente a un balón de gas de 15 kg. Sin embargo, su implementación causó dudas desde las municipalidades.

Alvarado explicó que “efectivamente, nosotros en la primera etapa pensamos hacerlo a través de los municipios. La Contraloría nos señala que las bajadas a través de la Subdere eran complicadas por las clases presupuestarias y los programas que tiene asociadas la Subdere, y también los municipios manifestaron a comienzos de esta semana que ellos tenían, a lo mejor presentarían algunas dificultades”.

En ese contexto, desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), su presidente Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, criticó al Ejecutivo hace unos días atrás y aseguró que “a la fecha, los municipios del país no hemos recibido información formal por parte del Gobierno respecto de la modalidad de implementación de la ayuda comprometida consistente en vales de gas para el 80% más vulnerable de la población”.

Ante estos cuestionamientos, Alvarado detalló que “ en el tema de adquisición y distribución, y para evitar ese tipo de situaciones, se optó por un camino de hacer transferencias directas a los beneficiarios a través de un convenio con el Banco del Estado que próximamente va a estar operativo y con ese sistema de pago electrónico cada beneficiario podrá ir a la compañía que estime conveniente a canjear ese voucher electrónico por su balón de gas en la oportunidad que nos estime conveniente”.

“Nosotros esperamos que esto esté funcionando y va a estar funcionando al inicio de la época más dura de los meses de invierno, que generalmente son a partir del mes de junio, así que es un problema que está resuelto y que está en fase de implementación, y lo que importa es que esas transferencias lleguen oportunamente a las familias beneficiarias”, afirmó el ministro.