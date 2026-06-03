Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

Aunque se trataba solo de una etapa formal, más de una hora debió destinar el Senado en la sesión del martes para debatir cómo se tramitará el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Una vez que la iniciativa gubernamental se dio cuenta en la sala, un grupo de senadores opositores, entre ellos Yasna Provoste (DC), Juan Luis Castro (PS), Pedro Araya (PPD) y Claudia Pascual (PC), entre otros, pidieron que esta megarreforma fuera derivada a más instancias legislativas, por ejemplo la Comisión de Constitución, en vista de los cambios en el sistema de tribunales ambientales.

Se trataba del primer apronte o medición de fuerzas, en el Senado, entre el oficialismo y la oposición respecto de esta propuesta presidencial.

Aunque las fuerzas de derecha tenían hipotéticamente una mayoría, un resultado ajustado, incluso un empate a 25 votos, era una señal inquietante, ya que podía dar cuenta que la tramitación sería más dificultosa de lo esperado.

No obstante, la votación arrojó algunas sorpresas. Las ausencias de las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Fabiola Campillai (independiente) y Paulina Vodanovic (PS, quien estaba enferma y tuvo que retirarse por fiebre alta) le otorgaron al gobierno y al oficialismo su primer triunfo -aunque sea pequeño y muy preliminar- en la Cámara Alta.

Por 24 votos en contra y solo 21 a favor se rechazó la solicitud de los comités opositores. Por lo tanto, la megarreforma mantendrá su diseño propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para que comience a ser discutida en general por la Comisión de Hacienda, que ya está citada para este miércoles a las 10.30 h.

Luego, solo cuando se resuelva la votación de la idea de legislar en la sala, el texto volvería a la misma instancia de Hacienda y a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente para proseguir en su discusión en particular. El objetivo de Ejecutivo es que todo ese proceso culmine a fines de julio.

Revés

Aunque se trataba de una mera medición de fuerzas, el resultado dejó un mal sabor de boca a la oposición, que no logró la disciplina necesaria para llegar a inquietar al oficialismo, a pesar de que el senador Rojo Edwards (independiente de derecha) también estaba ausente (según algunas versiones se pareó con Carvajal). No obstante, dos votos que el gobierno esperaba sumar -Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD)-, en esta ocasión, votaron alineados con la izquierda.

Aun así, las bancadas opositoras no llegaron a los 21 votos, lo que está lejos de ser una fuerza amenazante para la iniciativa presidencial.

El senador Alejandro Kusanovic (independiente de derecha), cuyo voto también estaba en suspenso, debido a su molestia con el gobierno, salió de la sala al momento de la votación, lo que finalmente también favoreció al oficialismo.

En el debate, la senadora Provoste (DC), quien lideró esta primera arremetida contra el megaproyecto, emplazó a sus pares a no limitar la discusión solo a un puñado de comisiones. “Sería, por lo demás, un error institucional, porque vacía de contenido a las demás comisiones. Y sería un error político, porque establece un precedente que se volverá en contra de todos”, dijo.

El senador Araya (PPD) argumentó que todas las modificaciones medioambientales “son normas de carácter procedimentales que inciden, además, en la organización de los tribunales de justicia, competencia propia de la Comisión de Constitución. No por nada existe un informe de la Corte Suprema en esa materia”.

En defensa del itinerario definido por la presidenta del Senado, se manifestaron varios senadores del oficialismo, entre ellos Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, que al menos destacó que ve un ánimo positivo para dialogar al querer ampliar las instancias legislativas.

La senadora Vanessa Kaiser (libertaria), sin embargo, que creía que detrás de esta solicitud que finalmente se rechazó había “una estrategia para dilatar” esta ley y el “país no aguanta más”.

Coordinación opositora

Previo al revés de este martes, presidentes de partidos, secretarios generales, jefes de bancada, centros de pensamientos y economistas de oposición coparon el comedor de la vicepresidencia del Senado.

Allí, en horario de almuerzo, se reunieron para analizar sus próximos pasos ante la megarreforma económica del gobierno de Kast, luego de los llamados del Presidente y sus equipos en la cuenta pública de este lunes.

Durante la instancia hubo asistencia de figuras desde el PC hasta la DC. Por ejemplo, entre los comunistas estuvieron Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Fernando Carmona y Claudia Pascual; por el Frente Amplio, llegaron Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Constanza Martínez y Andrés Couble; por el PS, Paulina Vodanovic, Arturo Barrios y Juan Luis Castro; por el PPD, Raúl Soto y Ricardo Celis; por el PL, Juan Carlos Urzua y Nicole Troncoso; por la DC, Yasna Provoste, entre otros.

De la reunión salieron varios acuerdos. Por ejemplo, que la senadora Pascual solicitara ante la testera de la Cámara Alta la separación del proyecto emblema de La Moneda, para discutir por un lado la reconstrucción por los incendios y, por otro, las iniciativas tributarias que han tildado en la oposición como “la madre de todas las batallas”.

Otro acuerdo fue que Yasna Provoste solicitara que el proyecto pasara por varias comisiones del Senado y no solo por la de Hacienda.

En la misma línea, la oposición pactó también conformar una nueva contrapropuesta económica para el ministro Quiroz.

La idea es usar como base diversos insumos, como el documento que elaboraron hace unas semanas los centros de estudios del sector, donde avalan la rebaja impositiva a las empresas, pero con compensación; las 10 indicaciones que se presentaron en la Cámara, en el trámite anterior, y otros aportes que surjan de una reunión con alcaldes opositores que se concretará el próximo lunes en Santiago.

La nueva contrapropuesta nuevamente será trabajada por el grupo de casi 15 economistas de oposición que se coordinan a través de la red de centros de estudios del sector. Dicha instancia la lideran expertos que trabajan juntos desde la campaña de Jeannette Jara, como Luis Eduardo Escobar (PPD), Osvaldo Rosales (PPD), Andrea Betancor (PL) y Nicolás Bohme (PC). La idea es comenzar la redacción de la nueva propuesta en los próximos días.

En el mismo marco, también se estipuló reactivar las sesiones de abogados de oposición para estudiar las acciones que se pueden tomar en caso de que se apruebe el megaproyecto de Kast. La principal medida comprometida hasta ahora, que se realizaría tras ser despachado el proyecto, es acudir al Tribunal Constitucional para intentar frenar la publicación de la nueva ley.