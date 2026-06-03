CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Por 24 votos en contra y solo 21 a favor se rechazó la solicitud de los comités opositores para que la iniciativa pasara a más comisiones legislativas. La derecha actuó con mayor disciplina y apoyó el diseño propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para que la megarreforma sea vista solo por las instancias de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    David Tralma

    Aunque se trataba solo de una etapa formal, más de una hora debió destinar el Senado en la sesión del martes para debatir cómo se tramitará el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    Una vez que la iniciativa gubernamental se dio cuenta en la sala, un grupo de senadores opositores, entre ellos Yasna Provoste (DC), Juan Luis Castro (PS), Pedro Araya (PPD) y Claudia Pascual (PC), entre otros, pidieron que esta megarreforma fuera derivada a más instancias legislativas, por ejemplo la Comisión de Constitución, en vista de los cambios en el sistema de tribunales ambientales.

    Se trataba del primer apronte o medición de fuerzas, en el Senado, entre el oficialismo y la oposición respecto de esta propuesta presidencial.

    Aunque las fuerzas de derecha tenían hipotéticamente una mayoría, un resultado ajustado, incluso un empate a 25 votos, era una señal inquietante, ya que podía dar cuenta que la tramitación sería más dificultosa de lo esperado.

    No obstante, la votación arrojó algunas sorpresas. Las ausencias de las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Fabiola Campillai (independiente) y Paulina Vodanovic (PS, quien estaba enferma y tuvo que retirarse por fiebre alta) le otorgaron al gobierno y al oficialismo su primer triunfo -aunque sea pequeño y muy preliminar- en la Cámara Alta.

    Por 24 votos en contra y solo 21 a favor se rechazó la solicitud de los comités opositores. Por lo tanto, la megarreforma mantendrá su diseño propuesto por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), para que comience a ser discutida en general por la Comisión de Hacienda, que ya está citada para este miércoles a las 10.30 h.

    Luego, solo cuando se resuelva la votación de la idea de legislar en la sala, el texto volvería a la misma instancia de Hacienda y a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente para proseguir en su discusión en particular. El objetivo de Ejecutivo es que todo ese proceso culmine a fines de julio.

    Revés

    Aunque se trataba de una mera medición de fuerzas, el resultado dejó un mal sabor de boca a la oposición, que no logró la disciplina necesaria para llegar a inquietar al oficialismo, a pesar de que el senador Rojo Edwards (independiente de derecha) también estaba ausente (según algunas versiones se pareó con Carvajal). No obstante, dos votos que el gobierno esperaba sumar -Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD)-, en esta ocasión, votaron alineados con la izquierda.

    Aun así, las bancadas opositoras no llegaron a los 21 votos, lo que está lejos de ser una fuerza amenazante para la iniciativa presidencial.

    El senador Alejandro Kusanovic (independiente de derecha), cuyo voto también estaba en suspenso, debido a su molestia con el gobierno, salió de la sala al momento de la votación, lo que finalmente también favoreció al oficialismo.

    En el debate, la senadora Provoste (DC), quien lideró esta primera arremetida contra el megaproyecto, emplazó a sus pares a no limitar la discusión solo a un puñado de comisiones. “Sería, por lo demás, un error institucional, porque vacía de contenido a las demás comisiones. Y sería un error político, porque establece un precedente que se volverá en contra de todos”, dijo.

    El senador Araya (PPD) argumentó que todas las modificaciones medioambientales “son normas de carácter procedimentales que inciden, además, en la organización de los tribunales de justicia, competencia propia de la Comisión de Constitución. No por nada existe un informe de la Corte Suprema en esa materia”.

    En defensa del itinerario definido por la presidenta del Senado, se manifestaron varios senadores del oficialismo, entre ellos Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda, que al menos destacó que ve un ánimo positivo para dialogar al querer ampliar las instancias legislativas.

    La senadora Vanessa Kaiser (libertaria), sin embargo, que creía que detrás de esta solicitud que finalmente se rechazó había “una estrategia para dilatar” esta ley y el “país no aguanta más”.

    Coordinación opositora

    Previo al revés de este martes, presidentes de partidos, secretarios generales, jefes de bancada, centros de pensamientos y economistas de oposición coparon el comedor de la vicepresidencia del Senado.

    Allí, en horario de almuerzo, se reunieron para analizar sus próximos pasos ante la megarreforma económica del gobierno de Kast, luego de los llamados del Presidente y sus equipos en la cuenta pública de este lunes.

    Durante la instancia hubo asistencia de figuras desde el PC hasta la DC. Por ejemplo, entre los comunistas estuvieron Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Fernando Carmona y Claudia Pascual; por el Frente Amplio, llegaron Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Constanza Martínez y Andrés Couble; por el PS, Paulina Vodanovic, Arturo Barrios y Juan Luis Castro; por el PPD, Raúl Soto y Ricardo Celis; por el PL, Juan Carlos Urzua y Nicole Troncoso; por la DC, Yasna Provoste, entre otros.

    De la reunión salieron varios acuerdos. Por ejemplo, que la senadora Pascual solicitara ante la testera de la Cámara Alta la separación del proyecto emblema de La Moneda, para discutir por un lado la reconstrucción por los incendios y, por otro, las iniciativas tributarias que han tildado en la oposición como “la madre de todas las batallas”.

    Otro acuerdo fue que Yasna Provoste solicitara que el proyecto pasara por varias comisiones del Senado y no solo por la de Hacienda.

    En la misma línea, la oposición pactó también conformar una nueva contrapropuesta económica para el ministro Quiroz.

    La idea es usar como base diversos insumos, como el documento que elaboraron hace unas semanas los centros de estudios del sector, donde avalan la rebaja impositiva a las empresas, pero con compensación; las 10 indicaciones que se presentaron en la Cámara, en el trámite anterior, y otros aportes que surjan de una reunión con alcaldes opositores que se concretará el próximo lunes en Santiago.

    La nueva contrapropuesta nuevamente será trabajada por el grupo de casi 15 economistas de oposición que se coordinan a través de la red de centros de estudios del sector. Dicha instancia la lideran expertos que trabajan juntos desde la campaña de Jeannette Jara, como Luis Eduardo Escobar (PPD), Osvaldo Rosales (PPD), Andrea Betancor (PL) y Nicolás Bohme (PC). La idea es comenzar la redacción de la nueva propuesta en los próximos días.

    En el mismo marco, también se estipuló reactivar las sesiones de abogados de oposición para estudiar las acciones que se pueden tomar en caso de que se apruebe el megaproyecto de Kast. La principal medida comprometida hasta ahora, que se realizaría tras ser despachado el proyecto, es acudir al Tribunal Constitucional para intentar frenar la publicación de la nueva ley.

    Más sobre:PolíticaSenadoMegarreformaMegaproyecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Lo más leído

    1.
    Landeros y Boric: Los factores que complican las oportunidades de Lobos y Rojas para llegar a la secretaría del Senado

    Landeros y Boric: Los factores que complican las oportunidades de Lobos y Rojas para llegar a la secretaría del Senado

    2.
    Frei defiende su designación como embajador en Misión Especial: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

    Frei defiende su designación como embajador en Misión Especial: “He trabajado con todos los gobiernos que me lo han pedido”

    3.
    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    4.
    “Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

    “Hay distintas voces dentro de los partidos”: Bruna no descarta votos de Chile Vamos para aprobar acusación constitucional contra Grau

    5.
    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Bachelet inicia periplo a China en busca de apoyo para candidatura a la Secretaría General de la ONU

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad
    Chile

    Kast mantiene a Jouannet en el Segundo Piso de La Moneda tras molestia de los partidos por su remoción de Seguridad

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko
    Negocios

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    Caso Primus: Corte de Apelaciones de Santiago confirma multa de la CMF en contra Francisco Coeymans

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul
    El Deportivo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    “Analfabetismo y alcoholismo”: el informe de la prensa italiana sobre Chile que provocó la histórica Batalla de Santiago

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu
    Cultura y entretención

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana
    Mundo

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Irán lanza ataque de represalia contra bases de EE.UU. en Kuwait y se activan alertas aéreas en Bahréin

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”