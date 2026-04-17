Presidente de la Cámara pide al gobierno no incluir límite por edad a la gratuidad universitaria en megarreforma: “Es un error”

A días del ingreso del proyecto Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), le pidió al gobierno realizar algunos ajustes a la iniciativa.

En concreto, el líder de la Corporación solicitó quitar el límite del acceso a la gratuidad en la educación superior por edad, medida que finalmente, pese a que no fue mencionada en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast, ayer fue ratificada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

“Nosotros en gratuidad pensamos que ponerle el tope por edad es un error” , señaló el gremialista en diálogo con radio Universo.

“Por lo mismo, desde la UDI propusimos que se estableciera una cuenta de ocho años de gratuidad en la vida y que se usara cuando las personas pudieran tener la facilidad para estudiar”, continuó.

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En esa línea, además de pedir que dejen fuera ese punto, Alessandri sostuvo que también están solicitando una medida “prístina y clara que favorezca la clase media con efecto inmediato, algo que se pueda notar en el sueldo líquido el mismo trimestre que se apruebe la ley”.

Y es que, según señaló el diputado, si bien “toda esta reforma le ayuda a la clase media y hace que el país crezca, la vuelta es larga, y llegar al trabajador se va a demorar un tiempo”.

En ese sentido, declaró que sigue sin ver alguna medida de efecto inmediato en la clase media, pero está “esperanzado” en que antes de que se ingrese al Congreso, esté incluida.

“Tienen que coordinarse mejor”

El diputado también fue consultado sobre el choque de versiones dentro del Ejecutivo por la medida que busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria por edad, dado que desde Interior y la Segpres han relativizado su inclusión, pero desde Hacienda ratificaron la restricción.

Sobre el punto, Alessandri dijo: “Obviamente tienen que coordinarse mejor, tienen que ver qué señales dar”.

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