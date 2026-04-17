Subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet: “Vamos a terminar con los overoles blancos”

El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, se refirió este viernes a ciertas metas del gobierno del Presidente José Antonio Kast para combatir la delincuencia y violencia en el país.

Esto, en medio del debate público por el proyecto del Ejecutivo para combatir la violencia escolar “Escuelas protegidas”, que entre sus principales medidas contempla entregar más herramientas a los docentes para controlar el orden en las aulas, sanciones por interrumpir las clases, prohibición de capuchas, gorros, y la revisión de mochilas.

Una de las mociones más controvertidas, eso sí, apunta a la inhabilitación a estudiantes para acceder a la gratuidad en la educación superior en el caso de ser condenados por delitos violentos contra terceros o la infraestructura pública y privada.

Jouannet participó en esta jornada en un foro junto a la exministra de Seguridad, Carolina Tohá (PPD), tras el lanzamiento del libro “Criminalidad y Democracia en América Latina”, del académico Juan Pablo Luna, en el aula magna de la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En ese contexto, señaló: “Yo quiero decir que muchos de los que estuvieron en el gobierno pasado no fueron coherentes en materia de seguridad”.

Luego, para marcar un contraste con la administración del expresidente Gabriel Boric, dijo: “Vamos a terminar con los overoles blancos y vamos a hacer que el Instituto Nacional vuelva a ser el mejor liceo de Chile”.

“Acuérdense lo que les digo. Vamos a terminar con los overoles blancos. Vamos a terminar con el terrorismo en La Araucanía. Puede ser difícil, pero lo vamos a hacer. Y tenemos una agenda que va a ser difícil, que no es de la noche a la mañana. Porque no hay ansiedad, para la seguridad no se puede tener ansiedad”, remarcó.

El subsecretario planteó que “para avanzar en eso, uno no tiene que tener políticas públicas, recoger todo lo que viene atrás (...) así se ha hecho Chile, esa es la gracia que tiene Chile, que fue recogiendo muchas políticas de atrás. Y eso es lo que en definitiva ha hecho que por lo menos nuestra institucionalidad siga fuerte”.

La autoridad, eso sí, apuntó que este gobierno implementará “cosas nuevas” y reafirmó la postura contra aquellos que utilizan overoles blancos para cometer actos violentos en el Instituto Nacional.

“Imagínense el daño que le han hecho a la educación pública, porque toleramos que eso ocurriera. Y porque muchos miraron para arriba. Y dijeron, ´son jóvenes idealistas´. No son jóvenes idealistas, son delincuentes, y así están siendo tratados ahora", zanjó.