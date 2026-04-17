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    Caso Epstein: nuevos llamados a la dimisión de Starmer, acusado de mentir sobre Mandelson

    La presión sobre el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, aumentó el viernes con nuevos llamados a su dimisión, tras ser acusado de haber mentido al Parlamento a raíz de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento del exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson.

    Por 
    Daniel Postico/RFI
    El primer ministro británico Keir Starmer se dirige a la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Tom Bowles

    Keir Starmer ha declarado que es “asombroso” que nadie le informara de que Lord Mandelson no había superado las verificaciones de seguridad iniciales. Estas declaraciones se producen después de que ayer se supiera que los funcionarios encargados de la verificación recomendaron no nombrar a Mandelson embajador en Estados Unidos por sus vínculos con Epstein.

    “No fui informado de que no había obtenido el visto bueno tras la investigación de seguridad (previa a su nombramiento). Ningún ministro fue informado. Downing Street tampoco fue informado, lo cual es totalmente inaceptable”, declaró el líder británico en París, donde se encontraba para copresidir una reunión internacional sobre el estrecho de Ormuz con el presidente francés, Emmanuel Macron.

    Jeffrey Epstein y Peter Mandelson.

    Mandelson fue nombrado en diciembre por Starmer. En enero se terminó la verificación, pero fue desestimada y Mandelson asumió formalmente el cargo en febrero de 2025. Siete meses más tarde estalló el escándalo de su relación con Epstein y fue destituido.

    En febrero de este año se pidió la dimisión de Starmer, pero sobrevivió, aunque salió muy debilitado. Ahora el primer ministro se enfrenta a nuevas peticiones de dimisión. De momento ha destituido a Olly Robbins, el subsecretario de exteriores, al que Starmer responsabiliza de no haberle informado.

    Sin embargo, la situación se complica porque se acusa al primer ministro de mentir en el parlamento en febrero cuando afirmó que se siguió el “proceso debido” y que fue Mandelson quien ocultó sus vínculos con Epstein. Ahora se ha descubierto que no y nadie rectificó en el parlamento. La oposición exige la cabeza de Starmer.

    La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, arremetió en X contra la “deshonestidad deliberada” de Starmer, añadiendo que “es hora de que dimita”.

    Más sobre:Reino UnidoStarmerMandelsonEpsteinEE.UU.BadenochMundo

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