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    Camión de Prosegur atropella a dos mujeres mientras retrocedía: una víctima está en riesgo vital

    Desde Carabineros informaron que se procedió a la detención del conductor, y que, según los primeros antecedentes, las causas del accidente serían que no se percató de la presencia de las peatones al efectuar la maniobra.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen de video.

    En la comuna de Villarrica, en la Región de Carabineros, se reportó el atropello de dos mujeres por un camión de transporte de valores, quedando una víctima en riesgo vital. La Fiscalía de La Araucanía se encuentra investigando los hechos.

    La situación ocurrió la tarde del lunes 13 de abril cerca de las 18.25 horas, en el estacionamiento de la tienda Falabella de Villarrica, donde el conductor de 42 años, del vehículo de la empresa Prosegur, ingresó en reversa al recinto sin advertir la presencia de peatones, impactando a dos mujeres que se encontraban en el lugar.

    Según relató el mayor Gerard Salazar, comisario de la 9ª Comisaría Pucón, “las mujeres no alertan la presencia de este vehículo, que lamentablemente la atropelló, donde una de las víctimas resultó con lesiones de gravedad en una de sus piernas, y la segunda resultó con lesiones policontusas de carácter leve”, ambas siendo trasladadas al hospital de Villarrica.

    “Como carabineros, se procedió a la detención del conductor de forma inmediata, quien se encontraba en normal estado de intemperancia, como también la incautación del vehículo y su credencial como vigilante privado”, informó el uniformado.

    Las víctimas tienen 65 y 64 años; la primera resultó con lesiones graves en una pierna, quedando con riesgo vital y siendo trasladada posteriormente al Hospital de Temuco.

    Según los primeros antecedentes, la causa probable del accidente sería que el conductor no se percató de la presencia de las peatones al efectuar la maniobra de retroceso.

    Más sobre:ProsegurAtropelloVillarrica

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