Sánchez y Lula dicen “no a la guerra” y firman 15 acuerdos de cooperación en su primera cita

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se saludan en los jardines del Palacio de Pedralbes. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente español, Pedro Sánchez, recibió este viernes con honores militares a su aliado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien aseguró que comparte “una misma visión del mundo”.

Lula da Silva le correspondió. “Mi querido amigo Pedro Sánchez, te entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra”, manifestó, usando las mismas palabras con las que el presidente español se negó a participar del conflicto en Medio Oriente.

En una rueda de prensa conjunta, tras pasar revista a las tropas y reunirse en privado, los presidentes anunciaron 15 acuerdos relacionados con cooperación económica, seguridad, violencia de género, desarrollo sostenible, mejora de los servicios consulares y la prorroga acuerdo de seguridad social para garantizar la jubilación en ambos países, detallaron los dirigentes.

“No solo hemos firmado acuerdos, sino que hemos hecho algo mucho más importante: en un mundo que duda, se fragmenta, nosotros hemos reafirmado nuestra voluntad de que nuestras sociedades avancen conjuntamente”, resaltó Sánchez, tras pedir “redoblar los esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la ceremonia de bienvenida. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo FERNANDO CALVO

Sin mencionar a ningún mandatario ni país, las palabras de Sánchez parecieron apuntar a la Casa Blanca, cuyo líder ha desprestigiado los mecanismos de cooperación internacional como la ONU y decidió iniciar una guerra en Oriente Medio sin consultar a la comunidad internacional.

“Mientras otros abren heridos, nosotros lo que hacemos es cerrarlas”, zanjó el presidente del Gobierno español.

A su lado, Lula resaltó la cooperación con España “para combatir el crimen organizado, en condiciones de igualdad”, con “operaciones conjuntas contra el narcotráfico” que han resultado en la “incautación de mas de 10 toneladas de drogas“.

Además, exaltó la unión de los líderes de izquierdas en las democracias. “Los demócratas tenemos ahora mucha gente. Pedro logró un hecho extraordinario. Vino la presidenta de México. Nuestro rebaño está creciendo”, señaló el mandatario brasileño.

📺TV en DIRECTO | Lula: "Los demócratas tenemos ahora mucha gente. Pedro logró un hecho extraordinario. Vino la presidenta de México. Nuestro rebaño está creciendo. Hay que darle esperanza al mundo (...) Si no, va a pasar lo que pasó con Hitler" https://t.co/pS4diWfagE pic.twitter.com/TzcxxtugRo — EL PAÍS (@el_pais) April 17, 2026

Por otra parte, Lula agradeció a Sánchez por impulsar la aprobación del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europa, un pacto que el español definió como “la mayor área de libre comercio de todo el planeta con más de 700 millones de personas y un 25% del PIB mundial”.

“Los lazos económicos entre Brasil y España son solidos (...) En 2025, el país fue el quinto destino de las exportaciones brasileñas”, recordó Lula.

No obstante, lo que une a ambos países va más allá de una relación comercial. También comparten, a distintos niveles, las críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien ambos han acusado de no respetar el derecho internacional. Por esa oposición a las políticas de la Casa Blanca, el republicano ha amenazado a España y Brasil con represalias económicas.

Aun así, Lula sostuvo que el evento de Barcelona “no va a ser una reunión anti-Trump”, sino “sobre el estado de la democracia”, en entrevista el jueves con el periódico El País.

Una cumbre progresista mundial

Barcelona acoge a los principales exponentes del progresismo mundial con dos cumbres: la Global Progressive Mobilisation y el cuarto Encuentro en Defensa de la Democracia, lanzado en 2024 por los presidentes de España y Brasil, así como para una visita oficial del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al líder del Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes ya firmaron varios acuerdos bilaterales.

De los dos encuentros entre líderes de izquierda convocados este fin de semana en Barcelona, la Global Progressive Mobilisation es la más multitudinaria y con un carácter plenamente político, más que institucional.

Más de un centenar de ponentes viajarán desde más de 40 países, entre ellos los presidentes de Colombia, México, Sudáfrica, Uruguay y autoridades comunitarias como el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El evento fue promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, en colaboración con instituciones de izquierda locales y comunitarias.

Además, más de cien partidos progresistas de todo el mundo y 3.000 asistentes han comenzado a los nueve salones de conferencia habilitados en la Fira de Barcelona, bajo nombres como la Sala Nelson Mandela, el Ágora Ernest Lluch o el pleno Salvador Allende, donde se servirá el plato fuerte: una sesión plenaria de líderes mundiales de casi cinco horas, con el cierre a cargo de Sánchez y Lula da Silva.

La influencia de Brasil ha sido palpable desde las primeras conferencias, en las que han participado diputados, activistas y miembros del Gobierno de Lula da Silva, lo que tácitamente incluyó en la agenda temas como el intento golpista del ultraderechista Jair Bolsonaro y los efectos para la democracia brasileña que trajo el asalto a la explanada de los Tres Poderes.

El foro global se produce en un momento complejo en América Latina, donde se ha producido un giro hacia la derecha con la llegada de líderes conservadores como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, o Daniel Noboa, en Ecuador.

En el contexto global, la conferencia llega en un momento en el que el mundo enfrenta “la crisis energética más importante de la historia”, aseguró este viernes Isabella Weber, una destacada economista alemana y profesora en la Universidad de Massachusetts.

En un foto titulado “Oligarquía o democracia”, Weber alertó de que “EE.UU. está sacando ventaja” de la situación en Medio Oriente con beneficios millonarios en la industria de los combustibles fósiles. “El 1% más rico de Estados Unidos ha podido alcanzar el 50% de estos beneficios”, aseguró.

IV Encuentro en Defensa de la Democracia

La idea nació en 2024, durante un encuentro de Lula da Silva y Pedro Sánchez en la sede de la ONU en Nueva York. Allí se convocó el primer Encuentro en Defensa de la Democracia que, según sus organizadores, fue concebido como un foro para combatir el extremismo, la polarización y la desinformación.

En palabras de Lula da Silva este viernes, el evento nació de una preocupación: “La democracia tiene que ir más allá del voto y aportar beneficios concretos para la vida de las personas”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

A la primera edición, le sucedió otra más en Nueva York, antes de que el encuentro se trasladara a Santiago de Chile en 2025. Este sábado, en el marco de la Global Progressive Mobilisation, el foro vivirá su cuarta cita, como preámbulo del gran pleno de clausura la cumbre progresista.

El Encuentro en Defensa de la Democracia es donde está prevista la participación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

La presencia de Sheinbaum, quien heredó de su predecesor Andrés Manuel López Obrador la tradición de viajar poco al extranjero, fue interpretada como un gesto de buenas intenciones en las relaciones con España.

La diplomacia entre ambos países ha atravesado años turbulentos por los reiterados llamados de México a la Corona española para que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista.

La crisis alcanzó su punto álgido cuando la mandataria mexicana decidió no invitar a su toma de posesión en octubre de 2024 al rey Felipe VI, lo que provocó que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, decidiese no enviar ningún representante español, en un hecho sin precedentes.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando (…) Por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”, expuso Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina del jueves. Se trata de la primera visita de un presidente de México a España desde 2018.

Petro habla de migración y paz total

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros líderes en brindar declaraciones desde Barcelona. En un espacio informativo de la televisión estatal española (RTVE) y la agencia EFE, aseguró que Adolf Hitler “está otra vez vivo en Europa” a través del “odio racial al extranjero”.

En este sentido, elogió la política migratoria de España, donde comenzó esta semana un proceso regularización masiva de más de medio millón de migrantes sin permiso de residencia. Además, aplaudió al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su rechazó frontal a la guerra en Irán.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, votando durante las elecciones legislativas, en Bogotá.

“Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora”, zanjó Gustavo Petro.

Preguntado por el fracaso de su política de paz total en Colombia, que surgió como una idea de campaña para desmovilizar masivamente a los grupos armados ilegales del país, manifestó: “No es un fracaso personal, es nacional”.

Bajo la sombra de Trump y con una economía mundial tambaleante por la guerra, el progresismo global busca una respuesta conjunta en Barcelona, una cita que en palabras del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero es “la más importante del siglo”.