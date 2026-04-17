García Ruminot aclara que limitación etaria a gratuidad universitaria “no va a estar” en megarreforma

En medio de un choque de versiones en el Ejecutivo por la inclusión de la limitación etaria a la gratuidad universitaria en la megarreforma, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, aclaró que finalmente esa medida no estará en el proyecto clave de José Antonio Kast.

“Tuvimos una reunión ayer tarde noche con los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Claudio Alvarado (Interior), y puedo informarles que la limitación de la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa” .

“Al revés, nosotros queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior (lo haga) (...) esto es muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres por su maternidad postergan los estudios, de tal manera de que en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años”, aseguró.

En esa línea, agregó: “Lo que pasa es que tenemos una norma que estamos revisando, que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad. Sin embargo, esa norma también la estamos revisando por distintas razones de orden constitucional incluso, así que esa norma que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche, la estamos revisando con el mayor interés”.

“Nosotros estamos todos los días trabajando, todos los días revisando el proyecto, y por lo tanto vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias, muchas de ellas antes de ingresar el proyecto y otras, por supuesto, de ser necesario, vamos a ir haciendo durante el proceso legislativo”, cerró el ministro.