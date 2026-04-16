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    Política

    Representante de EEUU ante la ONU manifiesta su “preocupación” por candidatura de Bachelet como secretaria del organismo

    Mike Waltz, sostuvo que compartía las preocupaciones de un senador estadounidense quien cuestionó la idoneidad de la exmandataria para el cargo. Además añadió que estaba seguro de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también tenía esa inquietud.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    31 DE MARZO DEL 2026 MICHELLE BACHELET DURANTE EL CICLO DE CONVERSACIONES “RIESGO Y RETOS DE LA DEMOCRACIA”, DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Un nuevo obstáculo en su camino para quedarse con el cargo de secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) encontró la expresidenta Michelle Bachelet.

    Según el medio The Jerusalem Post, el enviado estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, “pareció frustrar” las aspiraciones de la exmandataria al afirmar que compartía las preocupaciones de un senador estadounidense sobre su idoneidad para el cargo.

    Cabe recordar que en una audiencia del comité del Senado estadounidense, el senador republicano Pete Ricketts, de Nebraska, acusó a Bachelet de haber sido demasiado indulgente como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe de 2022, al no calificar las acciones de China contra los musulmanes uigures como genocidio, y de haber promovido el aborto como un derecho humano fundamental.

    Waltz declaró que, por el momento, no estaba en posición de afirmar a quién apoyaría Estados Unidos para reemplazar al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ni a quién se opondría. Sin embargo, en respuesta a Ricketts, expresó: “Comparto sus preocupaciones”.

    El diplomático añadió que estaba seguro de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también compartía esas preocupaciones.

    Cabe recordar que el gobierno de José Antonio Kast quitó el respaldo a la candidatura de la exjefa de Estado, la que sigue en la carrera para liderar el organismo internacional con los apoyos de los gobiernos de Brasil y México.

    Además, el apoyo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto —Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia— es fundamental para que un candidato tenga éxito.

    Según excplica el medio “Bachelet también se enemistó con China por el informe sobre los uigures, que afirmaba que la detención de uigures y otros musulmanes en la provincia china de Xinjiang podría constituir crímenes de lesa humanidad”.

    El representante estadounidense añadió que: “Hemos adoptado la postura de que simplemente necesitamos a la mejor (...) Y esta institución necesita urgentemente un liderazgo fuerte y eficaz”.

    Waltz añadió que se requiere “volver a los principios básicos de paz y seguridad será nuestra máxima prioridad”.

    Más sobre:ONUMichelle BacheletSecretaria General de la ONUMike Waltz

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