Sondeo Descifra: 54% cree que el Congreso debe aprobar el proyecto para la reconstrucción nacional

Como la madre de todas las batallas ha sido calificado el proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social que fue presentado por el Presidente José Antonio Kast en su esperada primera cadena nacional.

Las más de 40 medidas, agrupadas en un solo paquete legislativo, han generado el rechazo de la mayoría de la oposición. El proyecto aborda materias que van desde ajustes tributarios y cambios en permisología hasta un plan de reconstrucción para las zonas afectadas por incendios forestales. Su eje central, sin embargo, es la reducción del impuesto corporativo desde el 27% al 23% , que ha concentrado las principales resistencias.

En su discurso, Kast salió al paso de esas críticas: “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos”. Sin embargo, los argumentos no han convencido a sectores que sostienen que rechazarán la idea de legislar.

Esta reforma estructural es la que abordó el último “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, donde se abordó la opinión ciudadana a solo horas de conocerse públicamente las medidas.

Así la encuesta refleja una amplio conocimiento de la población respecto de la iniciativa legal. Un 92% dijo haber escuchado o leído sobre la megarreforma , mientras un 8% dijo que no.

A su vez, la mayoría, un 54%, dijo creer que el Congreso debería aprobar el proyecto denominado para la reconstrucción nacional. Un 40% sostuvo que los parlamentarios deben rechazarla y un 6% no sabe o no responde.

En tanto, un 49% señaló estar de acuerdo “en términos generales” con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. En la otra vereda, un 43%, señaló estar en desacuerdo. Un 8% no sabe o no responde.

Asimismo, un 63% señaló que las medidas anunciadas son insuficientes para que Chile retome el crecimiento económico, recupere el empleo y mejore el acceso a la vivienda. Por otra parte, solo un 27% manifestó que son suficientes, mientras un 10% no sabe o no respondió.

Respecto del rol de la oposición frente a la megarreforma un 73% cree que este bloque “se dividirá entre una oposición dura y otra más dialogante” . El resto, 27%, cree que “se mantendrá unida y tendrá una única postura”.

Quienes contestaron el sondeo pudieron elegir, con máximo de cuatro opciones, las medidas más importantes anunciadas.

Así, un 52% sostuvo que la medida más importantes es el incentivo al empleo formal con un crédito tributario para empresas que paguen sueldos de $545 mil a $838 mil.

Un 50% optó por la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años sobre su vivienda principal (la de residencia).

A su vez, un 42% se inclinó por la eliminación del IVA por 12 meses en la venta de viviendas nuevas.

Recién en el cuarto lugar, con un 32%, aparece quizá la medida más controversial: “Reducción gradual del impuesto a las empresas de 27% a 23% para equipararlo al promedio de la OCDE”.

Más atras vienen: ampliación del Fondo de Reconstrucción a Ñuble y Biobío con $400 mil millones adicionales (32%); reducción de plazos en evaluación ambiental de proyectos y reembolso si se revocan permisos ya otorgados (24%); incentivo de plazo acotado para declarar y repatriar capitales en el extranjero a tasas tributarias más bajas (16%); reintegración del sistema tributario (14%); estatuto de garantía para los inversionistas de largo plazo de que su tasa de impuesto no cambiará en 25 años (13%) y reducción transitoria de un 50% en el impuesto a las donaciones (8%).

Base de Datos

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Instrumento: 7 preguntas cerradas.

Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

Tiempo de aplicación: Tres minnutos promedio.

Fecha de ejecución: 16 de abril.

Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

Muestra total: 647 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,9% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.