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    BancoEstado incorpora a Carlos Maldonado como nuevo consejero para el período 2026-2030

    La institución anunció también que aceptó la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Santiago, 20 de Noviembre de 2025. Encuentro entre los equipos de seguridad de Jose Antonio Kast y los de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser con el proposito de unir ideas en cara de la Segunda Vuelta Presidencial Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    BancoEstado informó que, a partir del jueves 16 de abril, asumió como nuevo consejero de la entidad Carlos Maldonado Curti, quien fue designado por el presidente de la República, José Antonio Kast, para integrar el Consejo Directivo durante el período 2026-2030.

    Con su llegada, Maldonado se suma al Consejo de BancoEstado, actualmente integrado por Mario Farren como presidente; Paulina Yazigi como vicepresidenta; y Edith Signé como directora laboral y representante de los trabajadores.

    Maldonado es abogado de la Universidad de Chile, y fue presidente del Partido Radial y también candidato presidencial.

    En el documento, BancoEstado destacó su trayectoria en el sector público. Entre 2006 y 2010 se desempeñó como ministro de Justicia y como subsecretario General de Gobierno durante la administración de Michelle Bachelet.

    Además, participó como coordinador de la implementación de la Reforma Procesal Penal en el gobierno del Ricardo Lagos.

    El documento agrega que el nuevo consejero también ha realizado asesorías nacionales e internacionales en materias de política pública.

    En la misma fecha, BancoEstado informó que se aceptó la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora, a quienes la entidad agradeció su desempeño y compromiso, deseándoles éxito en sus futuros desafíos.

    Más sobre:BancoEstadoCarlos MaldonadoEjecutivos

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