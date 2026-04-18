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    Política

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    La falange también pidió al gobierno "entender y acoger" las propuestas de los sectores políticos de oposición, además de mostrarse dispuestos a construir consensos en la discusión.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    13 de Marzo 2022/SANTIAGO En la Sede Nacional Partido Demócrata Cristiano se llevan a cabo la segunda vuelta de las elecciones internas para elegir una nueva directiva nacional DC. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

    La mesa de la Democracia Cristiana expresó este viernes su rechazo al "proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social" presentado por el Presidente José Antonio Kast, al advertir que la iniciativa “afecta severamente” los ingresos fiscales.

    La colectividad emitió una declaración pública durante la tarde, luego de que el propio presidente de la falange, el diputado Álvaro Ortiz, se mostrara abierto a respaldar la idea de legislar, pese a que dos días antes había señalado que no descartaba recurrir al Tribunal Constitucional por el carácter misceláneo del proyecto.

    “Creo que en la idea de legislar vamos a estar de acuerdo, pero una vez que se empiece a discutir, vamos a poner los puntos”, dijo Ortiz en Radio Duna.

    Sin embargo, en el documento firmado por la directiva nacional, la DC sostuvo que se trata de “una propuesta y alcance que no compartimos”.

    La tienda argumentó que el plan del gobierno contiene una reforma tributaria “que requiere una reflexión mayor puesto que, en los términos expuestos, afecta severamente los ingresos del fisco”.

    Según planteó la colectividad, la iniciativa no contempla mecanismos de compensación suficientes que permitan evitar efectos sobre el gasto social en áreas como salud, educación, vivienda y seguridad social.

    “En este escenario el Partido Demócrata Cristiano no puede más que dar a conocer su rechazo a los términos de este proyecto de ley miscelánea”, señaló la declaración.

    Críticas al enfoque

    La DC también manifestó su “profunda preocupación” por el enfoque del proyecto, su alcance y prioridades, los que —a su juicio— aparecen desconectados de las necesidades ciudadanas.

    En esa línea, acusó al Ejecutivo de optar por una lógica tecnocrática y de mercado que, según señalaron, reduce las políticas sociales a una operación tributaria y de beneficios impositivos.

    Para la falange, ello deja en segundo plano a las personas y su dignidad, por lo que hicieron un llamado al gobierno a “rectificar el rumbo”.

    Asimismo, la colectividad sostuvo que está disponible para construir consensos durante la tramitación legislativa e instó al Ejecutivo a acoger las propuestas de la oposición.

    Debate por crecimiento

    En su declaración, la DC reconoció la necesidad del crecimiento económico, tanto en el presente como a futuro.

    Sin embargo, advirtió que no respaldará cualquier fórmula.

    “Todos debemos ser beneficiarios del crecimiento y la riqueza, no solo algunos”, afirmó la colectividad.

    El partido también recordó que, tras el retorno a la democracia, existió un consenso orientado a poner en el centro la dignidad de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables.

    “Entonces, entendimos que las teorías del ‘chorreo’ funcionaban solo en el papel”, cuestionó el texto.

    De cara al debate legislativo que comenzará en la Cámara de Diputados, la DC adelantó que buscará incorporar en la discusión el foco en la dignidad de las personas y de los trabajadores.

    Más sobre:Democracia CristianaDCÁlvaro OrtizPlan de Reconstrucción NacionalGobiernoJosé Antonio Kast

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