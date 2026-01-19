Penco se viste de luto: comuna concentra la mayoría de las víctimas fatales de los incendios en el Biobío y Ñuble

En pocas horas, los incendios forestales arrasaron con cerca de 25 mil hectáreas en la Región del Biobío y Ñuble. La emergencia continúa en desarrollo y aún se mantienen focos activos. Entre sus consecuencias más graves, las autoridades confirmaron 19 personas fallecidas y advirtieron que la cifra podría aumentar.

“E l número de personas afectadas en las estadísticas oficiales va a aumentar en los próximos días , como resultado del catastro que se puede llevar adelante una vez que se proceda al control del incendio y que no exista peligro para los funcionarios que lo deben llevar adelante”, indicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Se trata de un escenario que abre un proceso particularmente complejo para las autoridades y los equipos especializados encargados de la identificación de las personas fallecidas.

En ese contexto, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, señaló que ya se están realizando gestiones con el Servicio Médico Legal (SML) y que el proceso de identificación se evaluará caso a caso, según sea necesario.

“Todos los fallecidos están siendo sometidos a un proceso de identificación: hay casos en que esta es inmediata y otros que dependen del estado en que se encuentra la persona. Nosotros no vamos a entregar identidades mientras no se complete el proceso con los familiares ”, detalla la autoridad regional.

Aunque los contactos se iniciaron durante el fin de semana, el trabajo no empezó hasta esta mañana cuando se instaló una Unidad de Atención a Víctimas y Testigos en el SML para realizar el proceso de entrega y la toma de muestras para efectos de cotejo de ADN.

Además, la directora del organismo, Marisol Prado, viajó ya a la Octava Región para apoyar con las diligencias.

La diputada Marlene Pérez (Ind.- UDI) es representante de la zona y habló con familiares de víctimas en Lirquén. Dice que conoció casos de “ personas que tuvieron que escapar y lamentablemente dejaron personas, familiares que no pudieron escapar de las llamas. O morían todos, o se salvaban los que podían”.

¿Quiénes son los fallecidos?

Si bien las identidades aún permanecen en reserva, a la espera de su identificación formal, en algunos casos ya se han conocido porque sus familiares han alertado o se han entregado antecedentes por otras vías.

Por ejemplo, durante la mañana de este lunes el Ministerio de Salud lamentó la muerte de Lorenzo Lara, funcionario del Cesfam Dr. Alberto Reyes de Tomé, a través de las redes sociales institucionales.

Un caso similar es el de Álvaro Aroca, futbolista, quien murió junto a su madre durante los incendios. El Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción fue el que informó su fallecimiento.

“ Horas de tristeza y luto vive este domingo el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, a causa del fallecimiento de un jugador de su Rama de Fútbol en el incendio forestal que desde el sábado afecta a la comuna de Penco, así como de su madre”, señaló la institución en una publicación.

La primera víctima fatal en la Región del Biobío se confirmó la mañana de este domingo, cuando los incendios forestales avanzaban por distintos puntos de la zona. Se trató de un vecino del sector Punta de Parra, en la comuna de Tomé, quien falleció durante la madrugada producto del avance del fuego.

Con el paso de las horas, el impacto humano continuó en aumento. Durante la misma jornada, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó el fallecimiento de una persona adulta y una niña .

También durante el fin de semana se conoció el relato de Matías Arriagada, quien a través de redes sociales documentó su regreso a casa. Oriundo de Lirquén, se encontraba trabajando en una parada de planta en la ciudad de Rancagua cuando emprendió el viaje de vuelta a su tierra natal.

En ese contexto, mientras se dirigía en auto, publicó un video visiblemente afectado, en el que relató la muerte de su padre producto de los incendios. “Me acabo de enterar que mi papá falleció en el incendio” , dijo con la voz entrecortada. “Falleció acostadito con mi perrita”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que de los fallecidos 18 corresponden al Biobío -la mayoría de Penco- y uno, a Ñuble.

Según han dicho las autoridades locales, Lirquén estaría afectado con cerca de un 80% del sector urbano incendiado. Se trata de una localidad portuaria dentro de Penco en la que viven cerca de 20 mil habitantes. Las viviendas en Lirquén están desplazadas cerca de la costa con el mar, incluyendo también inmuebles ubicados en los cerros aledaños al sector.

La zona está marcada por dedicarse al sector pesquero y de comercio, además de servir de actividad portuaria especialmente para las forestales de la región. Algunos testimonios históricos hablan de que los primeros indicios de la colonia datan de hace 300 años. Lirquén está marcado por ser una zona de clase media y también destaca por contar con una oferta turística de pubs, restaurantes y comercio local.