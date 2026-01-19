Incendios en Ñuble y Biobío: cifra de fallecidos se mantiene en 19 y advierten que número de personas afectadas aumentará

A las 8.30 de este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó un nuevo Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) donde también participó el titular de Seguridad, Luis Cordero, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y otras autoridades.

En un punto de prensa posterior, Elizalde entregó un balance de la situación de los incendios y confirmó que la cifra de fallecidos se mantiene en 19 personas.

Tal como lo adelantó el ministro Cordero, el titular de Interior explicó que “las condiciones durante la noche fueron mejores” de lo que se esperaba. Esto se refleja en la cantidad de alertas SAE emitidas para evacuar sectores de riesgo.

“Para tener un punto de comparación, hasta el momento se ha emitido una alerta SAE durante esta jornada, lo que contrasta con las 41 del día sábado y las 85 el día domingo. Se han emitido en total 127 alertas”, sostuvo.

No obstante, recalcó que se espera “una jornada compleja, sobre todo por las condiciones meteorológicas y en determinadas horas del día en que el calor pudiera ser favorable junto al viento para la propagación de estos incendios”.

LUKAS JARA/ATON CHILE

En cuanto a cifras, detalló que 630 personas permanecen albergadas. “Los albergues operativos son 19, hay personas damnificadas que son 1.533, la confirmación de 325 viviendas destruidas y viviendas en evaluación 1.140″.

Sobre las personas afectadas por la tragedia, Elizalde recalcó que se “está elaborando el catastro, pero además, como hay incendios activos y se está en combate de los mismos, obviamente hay zonas en las cuales todavía no se ha podido ingresar”.

“Por tanto, el número de personas afectadas en las estadísticas oficiales va a aumentar en los próximos días , como resultado del catastro que se puede llevar adelante una vez que se proceda al control del incendio y que no exista peligro para los funcionarios que lo deben llevar adelante”, indicó.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Respecto de las capacidades estratégicas, señaló que “hay 77 aeronaves dispuestas para enfrentar los incendios en esta zona, que corresponden a aeronaves de Conaf, Senapred, EMCO, Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, y también empresas privadas”. Eso sí, recalcó que los vuelos se realizan cuando existen condiciones favorables “y que pueda tener impacto efectivo dentro del incendio”.

Sobre el estado de catástrofe, informó que “el toque de queda permanente se mantiene en Lirquen, se va a evaluar durante la jornada y va a ser informado por el Jefe de la Defensa Nacional en la región de Biobío”.

“Tuvo buen efecto en el día de ayer, tuvo un muy buen resultado, el sistema salvoconducto funcionó, no hay detenidos a propósito del toque de queda, y lo más importante es que permitió a las zonas en que así se requería que se restringiera el transporte, el traslado de personas y automóviles contribuyendo obviamente a los desafíos que tenemos ahora”, planteó.

Respecto a Ñuble, recalcó que “este instrumento no fue necesario, así lo resolvió el general Urrutia, toda vez que el enfoque estuvo concentrado en la evacuación”.