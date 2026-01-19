SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    En un balance preliminar de la jornada, el ministro Cordero aseguró que el número de fallecidos por la tragedia se mantiene en 19, y que no hubo personas detenidas en el marco del toque de queda.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    A primera hora de este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, encabezó una reunión junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, orientada a conocer la situación de los incendios que afectan la zona centro sur del país, específicamente en las regiones de Ñuble y Biobío.

    La tragedia que comenzó con focos de incendios forestales ya ha consumido viviendas y ha dejado 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados. A las 8.30 de este lunes sesionará un nuevo Cogrid, donde se entregará un nuevo balance de la situación.

    En esta reunión previa, el ministro Cordero informó que durante la noche, hubo “focos de incendios bastante controlados, contribuyó la condición climática tanto en Ñuble como en Biobío".

    “El número de personas fallecidas hasta ahora no ha aumentado y, por lo tanto, se mantiene en 19, al igual que el reporte de personas lesionadas sin perjuicio del reporte definitivo que entregaremos en la actualización de la información tras el Cogrid nacional en un rato más”, sostuvo.

    Respecto al toque de queda, el ministro informó que la medida “produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones. No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda y, por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios policiales de Fuerzas Armadas, todos ellos fueron en el contexto de traslados por razones de emergencia".

    “Tampoco tenemos reportes de saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron antenoche en relación a estos hechos", aseveró.

    Sobre la situación en el centro penitenciario El Manzano, el ministro aseguró que existe un plan de contingencia en caso de requerir una evacuación, aunque reafirmó que, de momento, esta no sería necesaria.

    “Los protocolos de traslado se encuentran listos, incluyendo etapas de evacuación en el evento que esta procediera y los lugares de destino. Además, se ha distribuido material para autocuidado en el interior del establecimiento penitenciario, pero las condiciones no han variado en relación a la tarde-noche del día de ayer. Es una situación que hemos tenido especialmente monitoreada, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, de modo que hasta ahora esa situación no ha variado", sostuvo.

    Con ello, Cordero señaló que para esta jornada se esperan “altas temperaturas”, por lo que “la principal preocupación que debiésemos tener durante el día y que vamos a volver a evaluar con el Cogrid es evitar nuevos focos, porque dadas las condiciones climáticas, eso podría complejizar la situación de los incendios que se encuentran activos en la actualidad".

