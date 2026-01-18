Gobierno confirma un fallecido por incendios forestales en Ñuble: hay 14 lesionados en Biobío

Tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este domingo 18 de enero la muerte de una persona en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble, como consecuencia de los incendios forestales que afectan a gran parte del centro sur del país.

Además, se reportaron catorce lesionados en Ñuble y cinco en Biobío, aunque estas cifras podrían aumentar conforme los equipos de emergencia completen la evaluación en terreno.

En un balance realizado esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que los incendios activos ascienden a 24 a nivel nacional, de los cuales nueve se concentran en Ñuble y cinco en Biobío. “Debemos, sí, señalar que hay una confirmación de un fallecido en Bulnes, una noticia que nos entristece”, declaró, agregando que el catastro definitivo de víctimas dependerá de que los equipos puedan trabajar sin riesgos en las zonas afectadas.

Elizalde detalló el despliegue de recursos en ambas regiones: mil 200 bomberos y 168 carros en Ñuble, y 2.500 bomberos y 264 carros en Biobío. Asimismo, once aeronaves y diez brigadas operan en Ñuble, mientras que en Biobío se encuentran trece aeronaves y 25 brigadas.

La autoridad recordó que más de 50 mil personas han recibido alertas SAE y algunas han sido evacuadas preventivamente para resguardar la vida de los habitantes.

El ministro también señaló la coordinación con las fuerzas armadas y cuerpos policiales: “Se ha designado como jefe de la defensa nacional al general de brigada Carlos Urrutia Aray en Ñuble, y al contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez en Biobío. Hemos estado toda la noche trabajando sin dormir con Senapred para redoblar los esfuerzos y enfrentar esta situación compleja”, indicó Elizalde.