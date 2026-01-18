SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno confirma un fallecido por incendios forestales en Ñuble: hay 14 lesionados en Biobío

    En un balance realizado desde la sede central de Senapred, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que los incendios activos ascienden a 24 a nivel nacional, de los cuales nueve se concentran en Ñuble y cinco en Biobío.

    Sebastián Escobar F.
    Tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este domingo 18 de enero la muerte de una persona en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble, como consecuencia de los incendios forestales que afectan a gran parte del centro sur del país.

    Además, se reportaron catorce lesionados en Ñuble y cinco en Biobío, aunque estas cifras podrían aumentar conforme los equipos de emergencia completen la evaluación en terreno.

    En un balance realizado esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, precisó que los incendios activos ascienden a 24 a nivel nacional, de los cuales nueve se concentran en Ñuble y cinco en Biobío. “Debemos, sí, señalar que hay una confirmación de un fallecido en Bulnes, una noticia que nos entristece”, declaró, agregando que el catastro definitivo de víctimas dependerá de que los equipos puedan trabajar sin riesgos en las zonas afectadas.

    Elizalde detalló el despliegue de recursos en ambas regiones: mil 200 bomberos y 168 carros en Ñuble, y 2.500 bomberos y 264 carros en Biobío. Asimismo, once aeronaves y diez brigadas operan en Ñuble, mientras que en Biobío se encuentran trece aeronaves y 25 brigadas.

    La autoridad recordó que más de 50 mil personas han recibido alertas SAE y algunas han sido evacuadas preventivamente para resguardar la vida de los habitantes.

    El ministro también señaló la coordinación con las fuerzas armadas y cuerpos policiales: “Se ha designado como jefe de la defensa nacional al general de brigada Carlos Urrutia Aray en Ñuble, y al contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez en Biobío. Hemos estado toda la noche trabajando sin dormir con Senapred para redoblar los esfuerzos y enfrentar esta situación compleja”, indicó Elizalde.

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    "No tiene validez jurídica": abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: "Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia"

    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Chile

    Cogrid confirma primer fallecido por incendios en Ñuble y reporta lesionados en Biobío

    Negocios

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    El Deportivo

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: "La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación"

