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    Poduje advierte que reconstrucción dependerá de aprobar Fondo de Emergencia Transitorio y acusa que recibió “arcas fiscales vacías”

    El ministro de Vivienda aseguró que el plan de reconstrucción tiene un costo de $400 mil millones que requerirá la aprobación del Fondo de Emergencia Transitorio.

    Por 
    Felipe Alcafus
    El titular de Vivienda, Iván Poduje, junto a las víctimas de los incendios en Viña del Mar. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, afirmó que el plan de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno depende de la aprobación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) en el Congreso y aseguró que recibieron “arcas fiscales vacías”.

    Poduje explicó en radio Cooperativa que el plan anunciado por el Ejecutivo contempla un financiamiento de $400 mil millones, los que no pueden financiarse sin la aprobación del FET, beneficio que se ha utilizado en procesos de reconstrucción anteriores.

    “El ministro Quiroz explicó que, dentro de un conjunto de medidas, una de las más relevantes es poder contar con el FET, las reconstrucciones no se financian con los presupuestos normales del Ministerio de la Vivienda porque no daría”, aseguró el jefe de la cartera.

    En ese contexto, el ministro criticó la situación financiera heredada de la administración anterior y aseguró que el ministerio sufrió un recorte de 20 mil subsidios habitacionales destinados a los sectores más vulnerables. “Hemos recibido unas arcas fiscales vacías”, sostuvo, asegurando que la aprobación del proyecto es necesaria.

    Asimismo, respecto a las críticas de la oposición que cuestionan el proyecto anunciado por el ministro de Hacienda, Poduje, defendió la estrategia afirmando que el crecimiento es la principal vía para aumentar los ingresos.

    “Las medidas que anunció el ministro Quiroz tienen como objetivo activar la inversión, activar la economía y de esa forma retomar el crecimiento que a juicio del ministro Quiroz y yo coincido, es la mejor forma de tener recursos en el largo plazo”, sentenció.

    Respecto del avance de la reconstrucción tras los incendios de 2024, Poduje aseguró que el progreso ha sido lento y que actualmente solo el 11% de las viviendas han sido entregadas, mientras un 20% está en construcción y el 70% restante aún no tiene obres iniciadas.

    Ante este escenario, el ministro comprometió acelerar los trabajos y estimó que en las zonas de Viña del Mar y Quilpué, las obras pendientes podrían avanzar significativamente en un plazo de 15 meses desde marzo.

    En el caso de la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, indicó que el daño habitacional es especialmente grave, con más de 4.100 viviendas destruidas y cerca del 80% de la zona afectada. Por ello, señaló que el gobierno trabaja en la elaboración del plan definitivo de reconstrucción para esa área.

    Más sobre:NacionalRegión del BiobíoIván PodujeMinvuMinisterio de Vivienda y UrbanismoReconstrucciónFonde de Emergencia Transitorio

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