Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

Hace pocos días, Masquemusica estrenó Digo Adiós, tercer adelanto de su nuevo disco (a publicarse pronto). Se trata de una colaboración de la cantante con Pablo Ilabaca, que además es su primer feat .

Esta canción presenta su habitual lectura pop del r&b y el funk, con un groove elegante, cálido y profundamente liberador, un sello que ya caracteriza a la artista. Más, con el aporte de las características voces de Ilabaca.

Digo adiós, fue considerada en la playlist EQUAL de Spotify durante este enero, donde su imagen se proyecto en el Times Square, uno de los espacios públicos más reconocidos de Nueva York.

Ya con este sencillo en las plataformas -tras Lo siento y 10 Días-, la artista se alista para salir de gira con el Tour La Belleza de lo Roto, en el que presentará oficialmente su nueva placa.

La gira recorrerá Osorno (14 de mayo), Pucón (15 de mayo), Temuco (16 de mayo), Puerto Montt (11 de junio), Concepción (12 de junio), Chillán (13 de junio), Valparaíso (19 de junio) y el lanzamiento oficial en Santiago en el Centro GAM, programado para el 18 de junio.

Las entradas para asistir a los shows de Masquemusica, se pueden adquirir aquí.