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    El reclamo de la U contra el arbitraje luego del triunfo ante O’Higgins: “Son un poquito más quisquillosos con nosotros”

    Los azules vencieron por 2-0 al equipo de Rancagua. Sin embargo, un tanto anulado a Eduardo Vargas en la primera parte los molestó.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile volvió al triunfo. Este jueves, en un duelo pendiente de la fecha 13 de la Liga de Primera, los azules derrotaron por 2-0 a O’Higgins en el Estadio Nacional. Los goles de la jornada fueron marcados por Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez. Aunque la figura del partido fue Marcelo Morales, con sus subidas por la banda izquierda, las que fueron determinantes en el encuentro.

    Precisamente el zurdo conversó con la transmisión oficial del partido y valoró el resultado obtenido: “Lo necesitábamos, había que ganar sí o sí para meternos arriba y en la segunda rueda pelarlo con todo. Yo creo que estuvimos más concentrados (que los duelos anteriores), a veces por pequeños errores nos marcan”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    Morales también aprovechó la instancia para reclamar por el arbitraje. En el primer tiempo le anularon un gol a Eduardo Vargas por una falta suya a Felipe Faúndez al recuperar el balón. Pese a que en un principio fue validado, el VAR llamó a Piero Maza, quien al revisar la acción en el monitor anuló el tanto.

    “No lo toqué. Siento que a veces son un poquito más quisquillosos con nosotros. En el VAR se ve más fuerte en el momento de la jugada. Para mí no fue falta”, dijo el lateral izquierdo.

    Gago, conforme

    Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, reconoció que era importante obtener los tres puntos este jueves: “Sabíamos que hoy necesitábamos una victoria para ponernos en los puestos de arriba. Hay muchos puntos en juego”.

    Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    “Sabíamos que ellos tienen tres en el medio, queríamos generar superioridad. En el segundo tiempo nos faltó un poco mas de control de balón. Creo que en líneas generales todo los partidos tuvieron cosas positivas y negativas”, agregó.

    Por último se refirió a la posibilidad de sumar incorporaciones para este segundo semestre: “Vamos a trabajar con las posibilidades y a partir de eso trataremos de armar un plantel competitivo”.

    Más sobre:FútbolLa UMarcelo MoralesFernando GagoO'Higgins

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