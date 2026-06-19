Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

Barack y Michelle Obama, en compañía de Joe y Jill Biden, George y Laura Bush, y Bill y Hillary Clinton, durante la inauguración de su centro presidencial en Chicago. Imagen @BarackObama en X.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama inauguró formalmente este jueves su centro presidencial en Chicago, en compañía de su familia y tres exmandatarios, en el marco de un evento que contó con la participación de políticos, celebridades y artistas.

“Espero que este centro sirva como una reafirmación de lo especial y valiosa que es nuestra democracia , y que nos recuerde lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades compartidas como ciudadanos” , dijo Obama ante la multitud que asistió a la inauguración del Centro Presidencial Obama.

Para luego apuntar que “a pesar de nuestras diferencias, podemos vernos y comprendernos, y trabajar juntos por un bien común. Eso es lo que espero que cada visitante de este centro se lleve de su experiencia”.

En la cita, el exjefe de Estado estuvo acompañado en el escenario por su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, y sus hijas Malia y Sasha, además de sus homólogos Joe Biden, George W. Bush y Bill Clinton, junto con las ex primeras damas Jill Biden, Laura Bush y Hillary Rodham Clinton.

Dentro del público también estaba la exvicepresidenta y excandidata a la Casa Blanca Kamala Harris y otras figuras del Partido Demócrata estadounidense, junto con figuras como Oprah Winfrey, David Letterman, Conan O’Brien, Stephen Colbert, Tom Hanks y la leyenda del tenis Billie Jean King.

En tanto, entre los exlíderes mundiales presentes se encontraban la excanciller alemana Angela Merkel y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

La ceremonia estuvo acompañada por la presentación de Bono y The Edge -de la banda irlandesa U2-, Jennifer Hudson, John Legend, Christina Aguilera, Marc Anthony y Eddie Vedder; los que se turnaron en el escenario antes de que Bruce Springsteen y Stevie Wonder cerraran el espectáculo cantando Higher Ground.

En su discurso Obama además manifestó su apoyo al carácter, la honestidad, la integridad, la bondad, la compasión y el sentido del deber, elogiando tanto a demócratas como a republicanos, incluidos aquellos a quienes derrotó, como hizo notar France 24.

“Cada presidente aquí presente hoy, por muy diferentes que seamos, ha hecho todo lo posible por defender los valores en los que John McCain y Mitt Romney creían tanto como yo”, dijo, agregando que. “es nuestra mayor herencia”.

Las críticas de los Obama a Trump

Aunque no mencionó su nombre, durante su intervención Obama dirigió una crítica mordaz al mandatario Donald Trump, al describir su esperanza de que “los valores compartidos que hacen posible la democracia” guíen el enfoque presidencial, como consignó CNN.

Uno de esos valores, dijo, es “la creencia en la transferencia pacífica del poder después de que el pueblo se haya pronunciado en elecciones justas y libres , reconociendo que en una sociedad grande y compleja como la nuestra ningún grupo o facción consigue salirse con la suya el 100% de las veces”.

“Creo firmemente que las cualidades de carácter -la honestidad, la integridad, la bondad, la compasión, el sentido del deber y el honor- son importantes en nuestras relaciones públicas, al igual que en nuestra vida pública”, continuó.

Inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago. Imagen @PeteButtigieg en X.

Luego argumentó que “estos son los valores y tradiciones en los que creo, y no son valores republicanos ni demócratas. Son valores estadounidenses que todos podemos compartir, independientemente del partido. Valores que cada presidente aquí presente, por muy diferentes que seamos, se ha esforzado por defender”.

Pero él no fue el único en referirse al actual inquilino de la Casa Blanca, ya que su esposa Michelle también hizo referencia al magnate republicano durante los minutos que tomó la palabra, sin nombrarlo directamente.

Es así como al dirigirse a su marido, citó “las mentiras sobre tu derecho de nacimiento, tu fe, tu patriotismo”, en referencia a la campaña que el actual presidente de EE.UU. lideró para cuestionar su lugar de nacimiento.

Además, describió el nuevo centro como una especie de antídoto contra algunas de las tendencias que son grandes iniciativas de la Administración Trump, como la eliminación de los programas de diversidad, de acuerdo a CNN.

“Cuando la realidad y la ficción se entremezclan, cuando hay quienes intentan reprimir la libertad de expresión, limitar el acceso a la educación, devaluar la diversidad, borrar las partes incómodas de nuestra historia, cuando nuestro teléfono vibra constantemente con las últimas noticias escandalosas”, dijo la exprimera dama.

Para finalizar apuntando a que “espero que este lugar pueda ofrecer un respiro de todo eso, al menos por un tiempo” .

El Centro Presidencial Obama

En la inauguración, el expresidente describió su centro presidencial -que se enfoca en sus años en la Casa Blanca y su legado como mandatario- como un proyecto con visión de futuro, no simplemente como un recuerdo del pasado.

“Las exhibiciones en el centro no pretenden evocar nostalgia por una época pasada idealizada, un pasado inalcanzable con el que podamos soñar y decir ‘Oh, te extrañamos, Barack’”, apuntó.

A lo que luego sumó: “Pretenden recordarnos quiénes podemos ser, recordarnos lo que es posible para que podamos seguir adelante, con la mirada clara y con confianza, y hacer el trabajo que aún queda por hacer”.

El Centro Presidencial Obama en Chicago. Imagen @BarackObama en X.

“Podemos aprender del pasado, pero la historia de Estados Unidos no está congelada en el pasado. Aún quedan capítulos por escribir, no por una sola persona ni por unas pocas, no por Barack ni Michelle ni por nadie con un título importante o un cargo elevado, sino por todos nosotros”, señaló.

El Centro Presidencial Obama, de acuerdo a BBC, combina elementos de un museo y una sala de lectura con servicios propios de un centro comunitario, como un parque infantil, una cancha de baloncesto, un estudio de grabación y una biblioteca pública.

Sus entradas de admisión general están agotadas hasta finales de octubre y se espera que, en su campus de casi ocho hectáreas, reciba más de un millón de visitantes al año.