Noboa declara el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprueba el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves un decreto por el cual declara un “conflicto armado interno” en el país a fin de “neutralizar” toda estructura que constituya para el Ejecutivo “una amenaza”.

Este además insta a la Asamblea Nacional a amnistiar a quien actúe “en defensa del Estado” y otorga “inmunidad” a los militares extranjeros con cuyo despliegue cuenta el mandatario y que fue aprobado en el mismo texto.

“Se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional, configurado por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población”, recoge el artículo primero del Decreto Ejecutivo 424, firmado por Noboa.

El gobierno ecuatoriano busca así “neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza” en los citados aspectos y, en ese sentido, “recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones” que se emprendan, en las cuales el personal extranjero se coordinará con las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas.

Asimismo, el decreto recoge en sus disposiciones generales que “el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participe” en dichas operaciones.

A la vez que “exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado” .

De manera similar, “el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad”, reza el decreto, que supedita esta premisa a “los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por la República del Ecuador para el efecto”.

Poco después del anuncio, la Presidencia publicó un video en el que el mandatario, rodeado de fuerzas de seguridad, enmarca el decreto en “la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador”.

Para luego confirmar que, a partir de tal decisión, “militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia” , una medida que atribuyó a “meses de trabajo”, aunque indicó que se inspira “especialmente” de la “última reunión en el Pentágono”, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Mensaje del presidente @DanielNoboaOk: fortalecimiento de la seguridad con cooperación internacional. pic.twitter.com/M071X9vmSE — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) June 18, 2026

El Gobierno de Noboa reforzó notablemente sus lazos en materia de seguridad con Washington, llegando incluso a ofrecer bases, antes de que el electorado ecuatoriano rechazara la idea de volver a facilitar instalaciones militares a otros países en un referéndum celebrado en noviembre.

De cualquier manera, el presidente de Ecuador apuntó a que “desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo”.