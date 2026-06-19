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    Tohá aborda sospechas surgidas en el gobierno de Boric sobre funcionarios del consulado chileno en Haití por vuelos irregulares

    La exministra del Interior afirmó que en octubre del año pasado se detectaron nuevos vuelos considerados sospechosos y que surgieron antecedentes que apuntaban a una posible colaboración desde el consulado de Chile en Puerto Príncipe, lo que derivó en la suspensión de la entrega de visas por reunificación familiar.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carolina Tohá, entonces candidata presidencial del PPD. 15 de abril, 2025.

    En medio de la investigación por el ingreso al país de cientos de niños y adolescentes haitianos en el marco de procesos de reunificación familiar, la exministra del Interior Carolina Tohá se refirió a las sospechas surgieron durante el gobierno anterior que apuntaban a una eventual participación de funcionarios del consulado chileno en Puerto Príncipe en vuelos irregulares.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, la exsecretaria de Estado abordó el preinforme de la Contraloría General de la República, que detectó falencias en los controles migratorios y en la coordinación entre organismos públicos frente al arribo de menores haitianos.

    Según explicó Tohá, inicialmente el consulado chileno en Haití era el encargado de validar y apostillar la documentación emitida por las autoridades locales. Sin embargo, cuando la sede diplomática dejó de operar, se estableció que los menores viajaran con documentos haitianos para que el Servicio Nacional de Migraciones verificara posteriormente sus antecedentes.

    Según explicó, tras la reapertura del consulado chileno en Haití -luego de un año cerrado- comenzaron a detectarse señales de alerta.

    “Empieza a verse que ese año, el año 2025, aumentan los vuelos nuevamente, empieza a haber más vuelos sospechosos y se identifica que hay una posibilidad de que dentro del consulado esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares”, afirmó, agregando que nuevamente “se decidió cerrar la entrega de visa hasta que esto no se aclare y entiendo que sigue así hasta hoy”.

    La exministra recordó que el cierre del consulado estuvo relacionado con las eventuales irregularidades detectadas en la tramitación de visas de reunificación familiar durante la gestión del entonces cónsul Rafael du Monceau, quien fue sacado del cargo en octubre del año pasado tras las alertas

    Asimismo, indicó que uno de los problemas detectados era que parte de la documentación llegaba incompleta o vencida al momento del ingreso al país, porque, afirma, “entre que les daban la visa y se organizaba el chárter, vencían la visa”.

    Investigación en curso

    Respecto de indagatoria actual, Tohá planteó que una de las interrogantes pendientes es determinar si los menores que aún no han podido ser ubicados corresponden a casos de registros desactualizados o si pudieron ser víctimas de otros delitos.

    “Hay que ver cómo llega al final, es si niños que hoy día no ubicamos, no los ubicamos porque no tenemos los antecedentes actualizados de su domicilio o no los ubicamos porque efectivamente aquí los tomaron y terminaron siendo víctimas de otros delitos adicionales”, afirmó.

    La exautoridad también defendió las medidas adoptadas por la administración de Gabriel Boric una vez que se detectaron irregularidades en el proceso.

    “El gobierno anterior, desde que tuvo conocimiento de que había algo a lo que ponerle ojo, tomó una serie de medidas, varias acciones: investigaciones, procesos que se regularon, medidas adoptadas e instituciones a las que se les dieron tareas”, aseguró.

    Además, confirmó que conoció la denuncia presentada en 2023 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, por un eventual caso de tráfico de personas vinculado a estos vuelos.

    Según relató, las alertas se intensificaron cuando en una oportunidad se impidió el ingreso de menores al país debido a problemas con la documentación y estos debieron retornar a Haití.

    “Eso encendió muchas alarmas”, concluyó.

    Más sobre:Carolina ToháhaitianosVuelosConsuladoContraloría

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