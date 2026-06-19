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    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó la noticia poco después de que Casa Blanca anunciara que la delegación del vicepresidente JD Vance, quien lidera las negociaciones para la Administración Trump, no viajaría a Europa la noche del jueves por problemas logísticos.

    Por 
    Lya Rosen
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Foto: Facebook @VicePresident.

    Las conversaciones previstas para este viernes entre Estados Unidos e Irán sobre la implementación de su acuerdo de 14 puntos para poner fin a la guerra fueron canceladas repentinamente, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza.

    Como consignó The Guardian, la reunión debía comenzar en el pequeño pueblo suizo de Obbürgen, dos días después de la firma del memorando de entendimiento que abría un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear de Irán, mientras se reanudaba el tráfico de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

    Luego de que la Casa Blanca declarara que EE.UU. esperaba “iniciar las conversaciones técnicas lo antes posible”, se anunció que la delegación del vicepresidente JD Vance, quien lidera las negociaciones para la Administración Trump, no viajaría a Europa la noche del jueves por problemas logísticos.

    Washington informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible” y evitó confirmar una nueva fecha de salida, aunque aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.

    Poco antes, el mismo Vance había dicho que existía la posibilidad de viajar este fin de semana a Suiza para participar en el inicio de las conversaciones técnicas con Irán.

    “Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos (de ambos países)”, aseguró en ese momento el vicepresidente.

    De acuerdo a The Guardian, decenas de funcionarios de la Casa Blanca, miembros del personal de avanzada y periodistas ya se encontraban en territorio suizo preparando la llegada prevista de Vance.

    Durante este jueves, antes de que el ayatolá Mojtaba Jamenei declarara que había aprobado el memorando, la agencia de noticias Tasnim aseguró que los negociadores iraníes necesitaban ver señales de que EE.UU. estaba implementando el acuerdo antes de que iniciar las siguiente ronda de conversaciones y que no había confirmación de que su delegación viajaría a Ginebra.

    Pero la cancelación de la reunión e Europa se concretó realmente tras un informe de la cadena de televisión Al-Mayadeen, políticamente aliada con el grupo militante libanés Hezbolá, que afirmaba que Teherán estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza debido a que la campaña militar israelí continuaba en el Líbano.

    Cabe agregar que en uno de sus 14 puntos el memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. exige la “cesación definitiva” de la guerra en el Líbano y que se garantice la “integridad territorial y la soberanía” del país. Sin embargo, Israel ha continuado sus combates contra Hezbolá en suelo libanés y este jueves lanzó nuevos ataques aéreos en el sur de su territorio.

    Más sobre:Estados UnidosIránConversacionesSuizaJD VanceCasa BlancaIsraelLíbanoMundo

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