Un error garrafal y la falta de luz apagan la remontada de Joaquín Niemann en el US Open

Joaquín Niemann tuvo una complicación en el último hoyo que alcanzó a jugar en la ronda de este jueves.

Joaquín Niemann estaba sacando la tarea adelante en el US Open. El golfista nacional había tenido un comienzo difícil en la siempre compleja cancha del Shinnecock GC, en las afueras de Nueva York.

El talagantino inició su ronda a las 15.47, misma hora que en Chile, y partió desde el hoyo 10, con dos bogeys en el 14 y el 16, respectivamente. Y si bien las cosas se estaban complicando, tuvo la suficiente capacidad para remontar y meter dos birdies en la tercera y quinta bandera, que lo catapultaron hasta el puesto T18.

No obstante, cuando todo parecía alegría, vinieron dos errores muy poco comunes en el sexto hoyo. Falló consecutivamente dos tiros de salida (su mejor arma), que cayeron fuera de los límites de la cancha, lo que provocó que jugara su quinto tiro desde el tee en un par 4, por lo que arriesga como mínimo un triple bogey.

La magnitud del error recién se conocerá este viernes por la mañana, debido a que cuando se disponía a realizar su sexto impacto, la organización decidió suspender la ronda por falta de luz.

Control de daños

En ese contexto, el desafío para Joaco será intentar minimizar los daños en los restantes tres hoyos de la jornada suspendida, para luego dar paso inmediatamente a la segunda ronda, donde buscará superar el corte y, ojalá, quedar en los puestos de avanzada para luchar por la corona durante el fin de semana.

Por ahora, a la espera de que termine su recorrido, el líder es el estadounidense Wyndham Clark, quien tras 16 hoyos, lidera con un notable -6.