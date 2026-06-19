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    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    El Boeing 747-200B realizó su último trayecto la madrugada de ayer, cuando trasladó a Trump de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia. El aparato entró en servicio durante la presidencia de George H. W. Bush.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente Donald Trump en el antiguo Air Force One. Foto: The White House.

    La Administración de Donald Trump retiró este jueves el actual avión presidencial Air Force One, que ha transportado a los mandatarios de Estados Unidos durante 35 años, y se dispone a utilizar la polémica aeronave donada por la familia real catarí.

    Como consignó EFE, el Boeing 747-200B, que recibe la denominación Air Force One cuando transporta al presidente estadounidense, realizó su último trayecto la madrugada de ayer, cuando trasladó a Trump de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia y firmar el preacuerdo con Irán en Versalles.

    Uno de los primeros en dar indicios del término de uso de la antigua nave fue el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien en redes sociales escribió “bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje”, junto a una fotografía del avión que entró en servicio durante la presidencia de George H. W. Bush (1989-1993).

    De acuerdo a The Washington Post, la Fuerza Aérea estadounidense anunció el mes pasado que había completado las modificaciones y las pruebas de vuelo del Boeing 747 donado el año pasado por Catar para su uso como Air Force One a partir de este verano boreal.

    La aeronave, que fue remodelada en Texas, ahora está pintada con los colores rojo, blanco y azul, en contraste con el tradicional esquema azul y blanco de la anterior aeronave.

    Sin embargo, aún no está claro si el nuevo avión presidencial recibirá la autorización para transportar al mandatario de EE.UU. en viajes al extranjero. En un comunicado al Post, la Fuerza Aérea aseguró que “el Grupo de Transporte Aéreo Presidencial seleccionará la aeronave adecuada para cada misión en función de los requisitos operativos”.

    “Coordinamos estrechamente con las entidades gubernamentales pertinentes para garantizar que se cumplieran estrictamente todos los requisitos funcionales de la misión para el transporte del Presidente”, afirmó la rama aérea.

    El Boeing 747 donado el año pasado por Catar a Donald Trump. Foto: Archivo.

    El Pentágono aceptó el regalo de la monarquía catarí, un aliado clave de EE.UU. en Medio Oriente, pese a las dudas éticas ante este tipo de donación y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato, según EFE.

    Ahora el plan de Washington es usar este avión de forma temporal mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) para ser usados como Air Force One.

    Anteriormente, el magnate republicano ya había expresado su frustración por los retrasos en la entrega de dichas naves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

    El Pentágono sostiene que la remodelación del aparato que Trump recibió como regalo tuvo un costo de US$ 400 millones, muy por debajo de los US$ 5.600 estimados para los dos aviones que prepara la empresa aeroespacial.

    Más sobre:Air Force OneEstados UnidosDonald TrumpAvión cataríFuerza AéreaBoeingMundo

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