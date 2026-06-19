El Ejército de EE.UU. mata al menos a tres personas tras bombardear nueva embarcación en el Pacífico oriental
El Comando Sur (SOUTHCOM) dio a conocer el “ataque cinético letal" y afirmó que la lancha participaba en operaciones de narcotráfico. Tras esta ofensiva, ya suman al menos 208 las víctimas mortales de la operación Lanza del Sur.
El Ejército de Estados Unidos mató este jueves a tres hombres en un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental que vinculó con el narcotráfico, en línea con el historial de justificaciones de su llamada operación Lanza del Sur.
Así lo anunció en redes sociales el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, informando del “ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.
“La información de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico”, agregó la publicación en X, justificando la ofensiva.
En el ataque, perpetrado “bajo las órdenes del general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM”, fallecieron tres hombres a los que el órgano castrense identificó como “narcoterroristas”.
En esta ocasión, el Ejército no apuntó a la presencia de supervivientes de su acción militar, pero subrayó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido”.
De este modo, ya son al menos 208 las víctimas mortales de la operación Lanza del Sur, desarrollada a ambas orillas de las Américas y criticada por gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales, los que han rechazado los bombardeos contra embarcaciones catalogándolos como una serie de ejecuciones extrajudiciales.
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