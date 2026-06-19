El Ejército de EE.UU. mata al menos a tres personas tras bombardear nueva embarcación en el Pacífico oriental

Ataque del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental. Captura de pantalla.

El Ejército de Estados Unidos mató este jueves a tres hombres en un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental que vinculó con el narcotráfico, en línea con el historial de justificaciones de su llamada operación Lanza del Sur.

Así lo anunció en redes sociales el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, informando del “ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

“La información de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico”, agregó la publicación en X, justificando la ofensiva.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

En el ataque, perpetrado “bajo las órdenes del general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM”, fallecieron tres hombres a los que el órgano castrense identificó como “narcoterroristas” .

En esta ocasión, el Ejército no apuntó a la presencia de supervivientes de su acción militar, pero subrayó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido”.

De este modo, ya son al menos 208 las víctimas mortales de la operación Lanza del Sur, desarrollada a ambas orillas de las Américas y criticada por gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales, los que han rechazado los bombardeos contra embarcaciones catalogándolos como una serie de ejecuciones extrajudiciales.