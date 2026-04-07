El hombre que trajo el primer Mac a Chile

Con motivo de la celebración de los 50 años de Apple, conversamos con Alfonso Gómez, quien el año 1984, trajo el primer modelo Macintosh a Chile, provocando de paso una revolución en la Universidad Católica. Años después, junto a un grupo de empresarios, entre los que estaba Sebastián Piñera, fueron los representantes de Apple en Chile, por lo que Alfonso, es una de las personas que más conoce en nuestro país, la empresa que durante décadas ha revolucionado el mercado.
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