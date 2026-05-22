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    ¿La camioneta más potente de la historia? Si no lo es, anda muy cerca

    La nueva Ram 1500 Rumble Bee SRT cuenta con el motor V8 Hellcat supercargado que se suma una configuración deportiva, tracción integral, una velocidad máxima de 270 km/h y casi 800 hp.

     
    2027 Ram 1500 Rumble Bee SRT Stellantis

    Aunque los precios de la gasolina están por los cielos en todo el mundo, Ram sabe que el fanático estadounidense por la velocidad y los muscle cars (o trucks, como en este caso) no se ha extinguido. Con ellos en mente, vuelve a empujar los límites con la nueva 1500 Rumble Bee SRT, una pickup que transforma el concepto tradicional de camioneta deportiva en una máquina de alto rendimiento, quizás una de las más potentes jamás creadas.

    El corazón del modelo es el conocido motor Hellcat V8 de 6,2 litros supercargado, capaz de desarrollar 777 hp y 680 Nm de torque gracias a un compresor de 2,4 litros que trabaja con 13 psi de presión. Las cifras permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos, un registro propio de deportivos exóticos.

    La Rumble Bee SRT no solo apuesta por la potencia bruta. Ram trabajó profundamente en la dinámica y la estabilidad para convertirla en una pickup capaz de superar los 270 km/h. El modelo incorpora tracción integral, caja automática TorqueFlite de ocho velocidades con paddle shifts, diferencial autoblocante y sistema e-Spool trasero, pensado para ofrecer derrapes controlados y máxima tracción.

    También suma suspensión Bilstein Damptronic semiactiva, launch control y modos de conducción específicos, además de un sistema de frenos de alto desempeño con discos delanteros de 410 mm y pinzas de seis pistones.

    2027 Ram 1500 Rumble Bee SRT Stellantis

    Visualmente, la pickup destaca por su postura agresiva, pasos de rueda ensanchados, enorme splitter frontal y un spoiler trasero funcional que ayuda a generar carga aerodinámica. El trabajo aerodinámico fue clave para mantener estabilidad a alta velocidad, incluyendo deflectores inferiores y un sistema que optimiza el flujo de aire bajo la carrocería.

    Las llantas de 22 pulgadas están acompañadas por neumáticos traseros de 325 mm, una medida reservada históricamente para modelos extremos como el Dodge Viper.

    El interior mezcla lujo y deportividad con tapicería en cuero, detalles en fibra de carbono, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Head-Up Display, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, además de un sistema de audio con 19 parlantes.

    Ram también ofrecerá variantes menos radicales con motores V8 de 5,7 y 6,4 litros, aunque la Rumble Bee SRT se posiciona como la versión más extrema y emocional de la gama.

    Más sobre:NoticiasRAM1500 Rumble Bee SRTPick-upCamionetasCamionetas deportivas

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