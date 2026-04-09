Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

Con el 57,7% de las preferencias, Jacqueline Sepúlveda s e convirtió en la primera rectora de la Universidad de Concepción en sus 107 años de historia. La exvicerrectora y académica del Departamento de Farmacología enfrentó en el balotaje a Paulina Rincón, la carta de “continuidad” de Carlos Saavedra (actual rector), quien obtuvo el 42,3% de las preferencias.

La jornada comenzó temprano, cuando acompañadas por sus adherentes, las dos candidatas que competían por la Rectoría de la casa de estudio para el período 2026-2030 sufragaron en la Casa del Deporte.

Jacqueline Sepúlveda.

La votación se extendió hasta las 17.00 horas en las cinco mesas presenciales dispuestas, además de la plataforma de voto electrónico. Un total de 1.382 académicos sufragaron.

Una vez cerradas las mesas, a partir de las 18 horas, comenzaron a aparecer los primeros resultados. Media hora más tarde, el Tricel de la casa de estudios informó el resultado final de manera preliminar: este jueves lo hará oficialmente.

Con ello, la ganadora afirmó que “a partir de hoy no hay candidaturas, somos todos la Universidad de Concepción”.

“Quiero hacer un llamado a la unidad, a las personas que por A, B, C motivo no era su intención de voto, que a partir de hoy, la universidad en su conjunto, la comunidad entera quiere unidad y yo quiero trabajar con todas y todos porque en esta universidad no sobra nadie”, añadió la nueva rectora de la entidad.

Paulina Rincón y Jacqueline Sepúlveda.

Por su parte, Rincón, que afirmó estar feliz por el apoyo a su candidatura, argumentó que "hemos hecho una carrera limpia, propositiva y hemos aunado voluntades”.

Esta última añadió que “el llamado es el habitual, cada uno desde sus propios lugares tiene que hacer un trabajo de excelencia, centrado en la calidad de lo que hacemos. En formación, en investigación, en la tercera misión, la vinculación con el medio, y por supuesto, desde los distintos roles de gestión”.

Finalmente, el presidente del Tricel, Pablo Solano, destacó el carácter participativo y la regularidad de la elección: “Todo el proceso se realizó con tranquilidad y con normalidad, al igual que en la primera vuelta. Primero dimos lugar a leer los votos electrónicos, y luego comenzamos con el conteo de mesas. Ya tenemos las primeras cifras preliminares, y las cifras oficiales van a estar disponibles mañana, una vez que el Tricel revise todos los antecedentes”.