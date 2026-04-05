En estricto rigor, el término de Generación Z se refiere a todas las personas que nacieron entre los años 1997 y 2012. Sin embargo, cuando se menciona a este grupo etario, es probable que se vengan muchas más ideas a la cabeza que tan solo un rango de años.

La Generación Z o Zoomers, son reconocidos principalmente por su fuerte presencia en internet y redes sociales , ya que fueron los primeros en no conocer un mundo sin tecnología.

También, son un grupo etario que, en su mayoría, tienen un fuerte compromiso con causas como el ambientalismo, la defensa de los animales y la advocación por la importancia de la salud mental.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

Al mismo tiempo, destacan otros hábitos pequeños y que son capaces de desconcertar a personas de generaciones mayores: el disgusto generalizado por las llamadas telefónicas, el uso constante de audífonos (mientras más cancelación de ruido tengan, mejor), no escribir usando mayúsculas ni emojis, entre otros.

Un artículo publicado por The Washington Post entrevistó a un grupo de zoomers, que explicaron siete hábitos propios de la Generación Z que, quizás, otras personas no logran entender.

1- El desagrado hacía las llamadas telefónicas y la tendencia a saludar bruscamente

Cuando las personas de la Generación Z crecieron, el internet ya se había consolidado dentro de la sociedad. Es decir, los zoomers no necesariamente conocen un mundo ausente de las redes sociales, los mensajes de textos y los memes.

Muchas generaciones, sobre todo las que vinieron antes, se cuestionan por qué a los Z no les gusta hablar por teléfono y, por qué cuando contestan una llamada (si es que lo hacen), tienen el hábito de responder de manera tan brusca y fría.

Todo tiene una explicación.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

La tecnología ha facilitado la inmediatez de la comunicación, no es necesario llamar a una persona para contarle algo, sino que basta con mandar un mensaje o una nota de voz y seguir adelante. Para esta generación, las llamadas por teléfono son asunto del pasado.

¿Qué pasa cuando un zoomer recibe un llamado? Según el artículo, tienden a pensar lo peor (¿qué puede ser tan urgente como para no poder mandar un mensaje de texto?).

Una llamada inesperada puede indicar una emergencia: algún familiar o ser querido cayó en el hospital, tu jefe va a despedirte, te van a contratar de ese trabajo que querías u olvidaste un plan importante.

Es por eso, que cuando un zoomer contesta el teléfono, no suele reaccionar con un saludo cordial, sino que opta por ir directo al grano, lo que muchas veces puede sonar brusco o frío. No es que la Generación Z sea descortés, sino que es el ritmo con el que están acostumbrados a recibir información.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

2- No se sale de la casa sin audífonos

Si vas caminando por la calle y te topas con una persona que conozcas de la Generación Z, lo más probable es que le veas usando audífonos. Este grupo etario no sale de casa sin auriculares, es un objeto que se ha vuelto casi tan indispensable como la billetera y las llaves.

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De hecho, cada vez es más frecuente que los utilicen al estudiar, trabajar o al realizar cualquier tipo de actividad. Pero, ¿por qué se ha vuelto tan necesario para esta generación incluir este objeto en cualquier tarea que realicen?

Según un entrevistado de 21 años, es porque los zoomers están demasiado acostumbrados a vivir en un entorno saturado por información y estímulos, por lo que resulta extraño tener una carencia de esto. Es ahí, donde los audífonos, la música y los podcast toman un lugar en el día a día de la vida de estas personas.

3- No escriben con letras mayúsculas

En algún punto, la generación Z tomó una decisión colectiva de dejar de escribir con letras mayúsculas al inicio de las oraciones. No es que hayan dejado de usar signos de puntuación, sólo las mayúsculas.

“Empecé a escribir en minúsculas en la escuela secundaria porque todos a mi alrededor lo hacían, así que pensé que bien podría unirme. También vi a mucha gente en las redes sociales desactivando las mayúsculas automáticas”, declaró una de las personas entrevistadas para el artículo de The Washington Post.

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El motivo de esto puede ser que los mensajes de texto son una forma de comunicación no formal. Por lo tanto, utilizar las letras mayúsculas se convierte en lo contrario . Distinto es el caso de los correos electrónicos, que desde siempre se han utilizado como un método más maduro y serio.

Pero, en otros contextos, como chatear con amigos o dejar un comentario en un vídeo de TikTok usar minúsculas “le da un tono más relajado, Siento que es algo muy cercano”, agregó la entrevistada de 22 años.

4- El nuevo auge de la comunicación: las notas de voz

Si bien las llamadas claramente no son la forma favorita de la generación para comunicarse, puede que las notas de voz definitivamente sí lo sean.

Los mensajes de voz se han vuelto una manera de comunicarse que, no solo no resulta “invasiva” como una llamada, sino que permite contar lo que sea que se requiera decir sin perder reacciones o entonaciones de la voz.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

Además, también es una manera más rápida en comparación a redactar un párrafo largo que aborde detalles tras detalle.

“Si tengo una historia que quiero contarles a mis amigos, como algo que me acaba de pasar , algo gracioso, algo raro, algo que me enfadó, es más fácil expresarla en una nota de voz (...) Pueden oír mi voz, en lugar de simplemente escribirla e intentar usar emojis o algo así para expresarme”, señaló otra entrevistada de 22 años.

5- Trajeron de vuelta a las cámaras digitales

El gusto de la generación Z por la fotografía no es nuevo. Hace un par de años, muchos tenían una pequeña cámara Polaroid, que venía en colores pasteles y revelaba la imagen al instante.

Sin embargo, a día de hoy lo que parece haberse convertido en la opción favorita para fotografíar, son las cámaras digitales. Específicamente, esas que son antiguas, que quizás fueron primero de los padres o hermanos mayores pero que se dejaron olvidadas en algún cajón.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

Parece ser que en todos los grupos de amigos de la Generación Z, hay alguien que tiene una antigua cámara digital y que se encarga de sacar fotos en fiestas, reuniones o paseos. Sin embargo, para los Zoomers, comprar una cámara digital “vintage”, no es tan cool como haberla heredado.

Si bien es verdad que la calidad de las cámaras digitales es bastante inferior en comparación a la de cualquier teléfono celular smartphone, esto parece ser parte del encanto.

“Hay algo muy diferente en la forma en que captura un momento. Simplemente se ve más nostálgica y real que la cámara de un teléfono. Siento que estoy congelando un recuerdo, no solo tomando una foto” , declaró una de las entrevistadas, de 19 años.

6- El rechazo a los emojis

Mientras que la gran mayoría de las personas nacidas antes de 1997 usan emojis día a día como un recurso para expresar sentimientos y emociones. La Generación Z les tiene un poco de rechazo, e incluso vergüenza.

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No es que no los utilicen, sino que su uso no suele ser de forma literal. Un emoji de una cara llorando de risa, no significa que algo haya causado gracia. Mientras que una calavera, no está relacionado con la muerte.

Según una entrevistada de 22 años, es fácil reconocer a una persona que no es de la Generación Z solo por la forma en que utiliza emojis.

7-Tratan de evitar constantemente tener que aprender a conducir

Una de las grandes motivaciones para las personas que fueron adolescentes en años anteriores, era crecer para poder acceder a una licencia de conducir. Para la Generación Z, es todo lo contrario. No parecen tener ningún apuro por aprender a manejar.

7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

Los Zoomers obtienen sus licencias de conducir a un ritmo mucho menor que otras generaciones. Hay varias razones, pero entre las principales se incluyen la preocupación por el medio ambiente y la creciente popularidad de aplicaciones como Uber.