BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Un estudio publicado en Cell mostró que las terapias con células madre mesenquimales modificadas lograron revertir signos de envejecimiento, rejuvenecer órganos, mejorar la memoria y la fertilidad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    En la búsqueda de la longevidad, son muchos los tratamientos actuales que aseguran poder aumentar la vida de las personas y “reducir” el envejecimiento. Y la ciencia no había encontrado evidencia sobre la posibilidad de rejuvenecer, al menos hasta ahora.

    Publicado en la revista científica Cell, un estudio encontró un experimento en el que las terapias con células madre mesenquimales —que ayudan a reparar y modular la inflamación— mostraron que “el rejuvenecimiento es posible, al menos en primates”.

    El profesor de biología celular de la Universidad de Jaén, Francisco José Esteban Ruiz, explicó en The Conversation los resultados de esta investigación y qué podría significar para los avances en materia de longevidad para los humanos.

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    El tratamiento para rejuvenecer y retardar el envejecimiento

    El académico Francisco José Esteban Ruiz aseguró que, durante varios años, se creía que las terapias con células madre eran la mejor herramienta para aumentar la longevidad de las personas.

    No obstante, en la práctica, lo que solía pasar era que las células que se trasplantaban a los tejidos “envejecían o morían rápidamente sin producir mejoras duraderas”.

    Sin embargo, el reciente estudio publicado en Cell fue distinto. En este caso, los investigadores modificaron genéticamente las células madre mesenquimales humanas antes de trasplantarlas, para mejorar su funcionamiento.

    En palabras simples, las “potenciaron” para que mejoren el daño celular del envejecimiento y que puedan vivir más tiempo. A estas, las bautizaron como células SRCs (siglas en inglés para células resistentes al envejecimiento).

    Y para probar su efectividad, comenzaron a inyectarlas cada dos semanas por vía intravenosa a un grupo de primates Cynomolgus, que tenían una edad entre 60 y 70 años humanos. Y los resultados los dejaron boquiabiertos.

    “Los órganos de los primates rejuvenecían”, contó el académico Ruiz.

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Los resultados del tratamiento con células madres modificadas

    El estudio mostró que el cerebro de los primates que recibieron las células madres modificadas tuvo un aumento de conectividad en el hipocampo, “la región cerebral relacionada con la memoria y el aprendizaje”, explicó el académico español en The Conversation.

    Además, el tratamiento logró que las proteínas que están vinculadas a la enfermedad de Alzheimer se redujeran.

    También, los animales mostraron una mejora evidente en sus sistema óseo: sus huesos aumentaron densidad, tuvieron menos inflamación crónica y los tejidos de la piel, músculos e intestinos marcaron “patrones moleculares más jóvenes”.

    Sobre la fertilidad, el estudio encontró que los primates tuvieron un “rejuvenecimiento sorprendente” en sus sistemas reproductores: las hembras tenían oocitos (precursores del óvulo) más jóvenes, y los machos mejoraron su espermatogénesis (creación de espermatozoides).

    ¿Podría implementarse esta terapia en humanos?

    Todavía es pronto para saberlo. El académico escribió que aunque con este resultado se podría decir que será posible revertir la edad biológica de los humanos, “debemos ser prudentes”.

    “Este trabajo es sólido, sí, pero sigue siendo preclínico y realizado en primates no humanos”.

    Y es que para poder instaurar este tipo de terapia en humanos, los científicos deben asegurarse de que es seguro, sus efectos a corto y largo plazo, y si los beneficios podrían suceder también en un cuerpo que no sea el de un primate.

    “También obliga a hacerse preguntas incómodas. ¿Buscamos vivir más años o vivirlos mejor? ¿Quién tendría acceso a estas terapias si algún día llegan a ser seguras y eficaces?”.

    Lee también:

    Más sobre:SaludEnvejecimientoLongevidadEdad biológicaRejuvenecerVerse más jovenCélulas madreCélulas madre mesenquimalesEstudioInvestigaciónCienciaTratamiento para la longevidadTratamiento para verse jovenJuventudLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Fiesta de las Naciones: un viaje cultural por 50 países en Las Condes

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas industriales premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?
    Chile

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente
    Negocios

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas industriales premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”
    El Deportivo

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”

    ¿Cuál fue el menú? ¿Estuvo Elon Musk? Los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en la Casa Blanca

    La prensa boliviana se ilusiona tras el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: “El desafío más importante en 30 años”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores