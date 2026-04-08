Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

Este miércoles se desarrolló la entrega de terrenos en la Ciudad Parque Bicentenario de Cerrillos a un total de 820 familias , beneficiadas para la construcción del proyecto habitacional Jardínes de Lonquén.

“La idea de este proyecto es poder tener vivienda, poder tener consultorios, poder tener áreas deportivas. Va a haber un centro de alto rendimiento del COCH, pero lo más importante es el espacio para que las familias puedan tener sus proyectos y viviendas por fin”, señaló sobre la situación el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

La iniciativa se contextualiza en el plan Operación Sitio 2.0 del Minvu. Poduje detalló, además, que las viviendas a construir estarían habitables durante el próximo año.

“Vamos a tener departamentos en su mayoría, pero también vamos a tener pequeñas unidades de casa para las familias con niños que tengan discapacidad”, detalló sobre las construcciones a desarrollar.

Según detalló, este tipo de iniciativas también se desarrollarán en otros terrenos en San Bernardo, El Bosque, Las Condes, Lo Barnechea y en La Platina, en especial si son terrenos fiscales como el caso del Parque Bicentenario.

“Lo que hemos hecho es un esfuerzo gigantesco para disponer de todos los terrenos fiscales, incluyendo de otros servicios: Ferrocarriles le vamos a pedir los terrenos a Bienes Nacionales le vamos a pedir los terrenos, a Fonasa, a Digeder.

La situación también fue destacada por el alcalde Maipú, Tomás Vodanovic, quien señaló que la gestión en Cerrillos “demuestra que cuando uno tiene un Estado que es cercano, que colabora, que dialoga, que pone el bien común por delante, finalmente las mejoras llegan para las familias”.

Por su parte, el jefe comunal de Cerrillos, Johnny Yáñez, mencionó que “vamos a trabajar para tener los servicios básicos que tenemos que tener acá, porque estamos construyendo hartos departamentos, pero tenemos que preocuparnos también del Cesfam, del Hospital de Cerrillos que estamos luchando”.