La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este este miércoles que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán es una “victoria” para la Administración Trump, añadiendo que la tregua de doce días llega en el plazo fijado por el presidente de EE.UU. para conseguir sus objetivos militares en el país asiático.

El pacto “es una victoria para Estados Unidos que el presidente y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible”, señaló Leavitt durante una rueda de prensa en la que volvió a presumir de los “éxitos” del Ejército estadounidense desde que lanzara su ofensiva sorpresa junto a Israel el pasado 28 de febrero.

“Desde el primer momento de la operación Furia Épica, el presidente Trump declaró que se trataría de una operación militar de entre cuatro y seis semanas de duración destinada a desmantelar la amenaza militar que representa el régimen islámico radical iraní”, aseguró.

Para luego agregar: “Gracias a las increíbles capacidades de la Fuerza Aérea estadounidense, hemos alcanzado y superado esos objetivos militares fundamentales en tan solo 38 días” .

La portavoz también aseguró que “la amenaza inminente que representaba Irán” cuando Washington lanzó su ofensiva “ha sido ahora en gran medida destruida”.

The imminent threat posed by the terroristic Iranian regime has now been greatly destroyed. pic.twitter.com/sOTsbVS8Jn — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026

Luego, al ser consultada por las amenazas de Trump de destruir la “civilización” iraní, recalcó que precisamente “su retórica tan dura y su estilo de negociación implacable son los que han llevado al resultado que todos ustedes presencian hoy” .

“El mundo debería tomarse muy en serio su palabra (...) Fueron los iraníes quienes se retractaron, no el presidente Trump”, apuntó al ser interrogada sobre el hecho de que el mandatario haya pospuesto hasta en cuatro ocasiones sus ultimátums a Irán.

De la misma forma, Leavitt dijo que el jefe de Estado norteamericano y su equipo “tiraron a la basura” la propuesta de diez puntos presentada por Irán, para inmediatamente reprender a los medios de comunicación por “informar erróneamente” sobre las conversaciones, pese a que el propio Trump habló de este plan como una “base viable para negociar”.

“La idea de que el presidente Trump aceptara alguna vez una lista de deseos iraníes es completamente absurda” , manifestó la vocera, asegurando que la propuesta enviada por Teherán a Washington era “más razonable, completamente diferente y condensada”.

En la conferencia, Leavitt asimismo confirmó que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff; y el exasesor de la Casa Blanca. Jared Kushner, viajarán junto al vicepresidente JD Vance a Pakistán para las conversaciones con Irán de este fin de semana.

“Vance desempeñó un papel muy importante y fundamental en todo esto desde el principio. Por supuesto, es la mano derecha del presidente Trump. Ha participado en todas estas conversaciones y dirigirá esta nueva fase de negociaciones en Islamabad”, detalló.

Consultada sobre el enriquecimiento de uranio, argumentó que es una “línea roja” para el mandatario y que “no va a retroceder” en ello en el marco de las conversaciones. “Está comprometido a asegurar que eso ocurra y esperamos que sea a través de la diplomacia”, apuntó la portavoz.

En esta línea, Leavitt reiteró la “expectativa y exigencia” de Trump que las autoridades iraníes reabran el estrecho de Ormuz “de forma inmediata, rápida y segura”, después de recalcar que se produjo durante la jornada “un aumento del tráfico” en este paso.

La portavoz de la Casa Blanca también se refirió al Líbano, donde solo este miércoles han muerto al menos 250 personas por una nueva oleada de ataques de Israel, afirmando que dicho país “no forma parte” de la tregua. Un punto que contradice lo manifestado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026