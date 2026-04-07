Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile. Foto: ATON.

Después de un respiro de un par de días, el sur de Chile tendrá nuevamente varias jornadas lluviosas. Esta vez, están pronosticados dos sistemas frontales : uno llegará el viernes 10 a la Región de Magallanes y que podría extenderse hacia Aysén y Los Lagos.

El segundo, arribará el domingo 12 y nuevamente se concentrará en el sur y centro-sur del país.

Mientras tanto, la semana transcurrirá con cielos despejados y sin precipitaciones. Esto, porque un sistema de altas presiones no permitirá que caiga lluvia hasta el viernes , jornada en la que se debilitará y dará paso a los eventos pronosticados.

¿Qué se espera de estos sistemas frontales en la semana? Esto es lo que dice el pronóstico, hasta ahora.

Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile. Foto: ATON.

La llegada de dos sistemas frontales al centro-sur del país

Durante la mañana del viernes 10 de abril será el arribo del primer sistema frontal en la Región de Magallanes , donde podría caer lluvia y fuertes rachas de viento, según el pronóstico de Meteored.

La corriente de aire podría trasladar el frío y las lluvias desde Magallanes hasta la Región de Ñuble, pasando por Aysén, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Biobío.

Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, anticipó que el sistema frontal aumentaría su actividad en Aysén y en las provincias de Chiloé y Palena en la Región de Los Lagos. Ya llegando a Llanquihue y Osorno, podría debilitarse, pero no desaparecer.

Será entonces cuando el segundo sistema frontal entre en acción, durante la tarde del domingo 12 . Aquí, se estima que el viento llegue a rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Magallanes y que las precipitaciones se distribuyan hasta la Región de Los Ríos.

Según Meteored, el domingo la lluvia comenzaría a caer en horas de la madrugada.