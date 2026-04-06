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    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Tras el fin de Semana Santa, el pronóstico del tiempo en Chile anticipa una semana con contrastes: calor en la zona central, mañanas frías, lluvias en el sur y la llegada de una baja segregada que cambiaría el escenario en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile. Foto: ATON.

    Terminó el fin de semana XL de Semana Santa. Este lunes 6 de abril, millones de chilenos vuelven a sus actividades cotidianas con un tiempo estable, al menos en gran parte de Chile. En la Región Metropolitana, la jornada comenzó con cielos despejados, una tendencia que continuará durante varios días más.

    Sin embargo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que será una semana marcada por el tiempo inestable y los contrastes: frío por las mañanas en la mayor parte del país, lluvia en algunas zonas, calor extremo en otras, y hasta varios episodios de viento.

    De esta manera, el otoño comienza a notarse cada vez más. Y para los amantes de la lluvia, durante las próximas jornadas se prevé la llegada de una baja segregada y dos sistemas frontales que podrían dejar precipitaciones en distintas regiones.

    Esto es todo lo que se sabe sobre el pronóstico de esta semana.

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile. Foto: ATON.

    En qué partes de Chile habrá lluvia esta semana

    Aunque la estabilidad marca el inicio de la semana en casi todo el país —incluso en el sur—, esta semana están pronosticados algunos eventos meteorológicos que provocarán lluvias en la zona sur, centro sur y hasta la zona central.

    En el sur del país, casi hacia el final de la semana está previsto el ingreso de dos nuevos sistemas frontales que afectarán a las regiones de Aysén y Magallanes con lluvia y viento, y que podrían eventualmente extenderse hasta Los Ríos, Los Lagos y Biobío.

    Por otra parte, según la DMC, una baja segregada provocará que entre el miércoles 8 y jueves 9, el cielo en la zona central se llene de nubes y así amortigüen un poco las altas temperaturas que predominarán desde el inicio de la semana.

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Y es que, por ejemplo, en Los Andes se esperan máximas de hasta 31 °C. En Santiago, podría rozar también los 30 °C, por lo que tendremos al menos un par de días de calor extremo antes de un respiro por la baja segregada.

    Finalmente, en el norte del país no se esperan precipitaciones, exceptuando las tormentas eléctricas que terminarían durante la noche de este lunes 6 en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota. En cambio, tendrán mañanas nubladas en la costa, y valles interiores despejados.

    En paralelo a todo lo anterior, con la llegada del otoño, las mañanas están siendo más frescas en todo el país: el llamado es a abrigarse si es que se sale al exterior en horas tempranas de la mañana, donde, según el sector, pueden haber mínimas entre los 6 y 9 °C.

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