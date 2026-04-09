Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

La abogada de derechos humanos y directora de la Iniciativa Balasan de DD.HH., Dalia Qumsieh, y la parlamentaria israelí, Aida Touma-Suleiman, conversaron con La Tercera sobre los alcances de la ley que fue aprobada por el Parlamento israelí que permite la pena de muerte a palestinos y la situación en Cisjordania, con un aumento de la violencia y un deterioro de la situación económica.

Dalia Qumsieh, abogada de DD.HH: “La ley codifica los asesinatos y ejecuciones de palestinos de una manera que realmente afianza el apartheid”

¿Qué preocupaciones legales inmediatas tiene sobre esta nueva ley que castiga con pena de muerte a los palestinos condenados por terrorismo que fue aprobada por Israel?

La forma en que lo vemos es que básicamente codifica los asesinatos y ejecuciones de palestinos de una manera que realmente afianza el apartheid. Así que, para poner las cosas en contexto, Israel ya ha estado matando y encarcelando palestinos en condiciones inhumanas. Lo ha hecho cada vez más, especialmente tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Actualmente hay alrededor de 9.500 palestinos retenidos en condiciones inhumanas en Israel. Casi la mitad de ellos son detenidos sin juicio y no hay posibilidad de defenderse. Informes y documentación regulares de tortura, abusos inhumanos, abusos sexuales, hambre dan cuenta de que el número de presos palestinos que han muerto, que han sido activamente asesinados en una muerte lenta bajo custodia israelí, ronda los 100 prisioneros palestinos, solo desde el 7 de octubre de 2023, así que esto ya ha estado ocurriendo en lo que los responsables políticos israelíes llaman la muerte lenta.

También matan palestinos de forma extrajudicial en el terreno, pero ya sea por fuerzas israelíes o colonos. Pero esta ley es básicamente codificar este tipo de asesinatos. Y lo que realmente sorprende es la forma en que la sociedad israelí en general y los responsables políticos parecen estar de acuerdo en esto. No hay objeción significativa a esta ley. La discriminación flagrante en la redacción de la ley la hace aplicable solo a palestinos, porque pasa por tribunales militares, que son únicos y juzgan solo a palestinos con una tasa de condena superior al 99%.

Y básicamente, la forma en que la ley facilita y permite que la pena de muerte se lleve a cabo de forma procesal, por ejemplo, no exigiendo que los jueces estén de acuerdo en ella, simplemente, ya sabes, por mayoría simple. El hecho de que no permita el perdón, el hecho de que la pena de muerte debiera aplicarse en 90 días. Así que puedes ver todas estas facilitaciones procesales que reflejan la intención detrás de esta ley.

Una vista muestra el campo de refugiados de Balata cerca de Nablus, en Cisjordania, el 17 de febrero de 2025. Foto: Archivo Mohamad Torokman

¿Y cómo la aplicación de esta ley solo a los palestinos interactúa con el derecho internacional?

Viola el derecho internacional de manera grave y en múltiples niveles. En primer lugar, recordemos que la mera presencia de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. Esto ha sido confirmado por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de julio de 2024, donde realmente exploró y entró en detalles sobre la propia presencia de Israel y sus políticas en el territorio palestino ocupado. Israel no tiene ningún derecho a estar aquí y legislar dentro de territorio ocupado. Y además esto es literalmente anexión y el poder ocupante no puede legislar dentro de territorio ocupado. Y luego está el nivel de apartheid porque esto es literalmente el dominio de una raza sobre la otra.

Sobre la situación en Cisjordania, ¿ha habido un aumento de la violencia de los colonos, especialmente tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán?

Hay un patrón que monitoreamos siempre que hay eventos regionales principales e importantes y la atención se centra en, por ejemplo, la guerra en Gaza, la guerra con Irán. Israel aprovecha este tipo de atención para implementar realmente hechos irreversibles sobre el terreno en Cisjordania. Ahora, la intención para Cisjordania es básicamente la anexión, y la anexión se hace a través de la adquisición de tierras y desplazamiento forzoso de palestinos, ya sea con el aumento de los asentamientos, con un aumento de la violencia de los colonos, que es un mecanismo estatal, que está protegido por Israel y los colonos son protegidos y e incitados por el más alto nivel político.

Así que los ministros israelíes están incitando públicamente contra los palestinos. Están dando armas gratis a los colonos. Al menos 150.000 armas se distribuyeron gratuitamente para los colonos. Relajaron las licencias de armas para los colonos, cuya mera presencia es ilegal en territorio ocupado. Y luego se formaron 800 milicias de colonos después del 7 de octubre, antes eran 18 y ahora son 800. El número está creciendo.

Y cómo se traduce esto sobre el terreno es que ves cómo la violencia y el terrorismo de los colonos se disparan. Ahora no se verá eso reflejado en estadísticas, sino en los números de crímenes de colonos. Se les rastrea, pero los que no se rastrean son aún mayores porque nadie tiene la capacidad de vigilar todos los crímenes y violencia más sutiles todo el tiempo, en todas partes.

Miembros de las fuerzas israelíes durante una operación militar en Ramala, Cisjordania central, el 16 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Ayman Nobani

Respecto a la expansión de los asentamientos. Un informe de la ONU daba cuenta del gran desplazamiento de personas que ha provocado…

El desplazamiento forzoso está en el núcleo mismo de las políticas israelíes. No se puede hablar de la anexión de tierras con los palestinos dentro de esas tierras. Debe ir acompañado de desplazamientos forzados. Y para desplazar es una grave violación bajo los múltiples marcos internacionales, pero también es un crimen de guerra según el derecho internacional y el Estatuto de Roma.

¿Cómo evalúa el cierre del Santo Sepulcro el Domingo de Pascua por parte de Israel debido a razones de seguridad?

Tenemos que poner las cosas en contexto para entenderlas bien. Las restricciones israelíes sobre las celebraciones cristianas y el intento de cambiar y romper realmente las tradiciones cristianas centenarias, de los primeros cristianos en la tierra que trajo el cristianismo al mundo, no son un algo nuevo. Han ido empeorando con los años. Nosotros empezamos a monitorear esto y tenemos informes de 2022, incluso antes del 7 de octubre, en los que decíamos que Israel, siempre citando justificaciones de seguridad, incluso en 2022, deliberadamente busca romper la conexión de los cristianos palestinos con sus lugares sagrados y con sus tradiciones.

También hay que ver esto en el contexto de prohibir el acceso a Jerusalén a millones de palestinos en Cisjordania, que es una ciudad de gran importancia para nosotros, desde una perspectiva religiosa, pero también política, económica y cultural. Jerusalén es central para los palestinos, pero Israel lleva décadas bloqueando nuestro acceso a ella. Lanzaremos el primer informe sobre el statu quo de Jerusalén y cómo Israel lo vulnera. Uno de los aspectos principales de esta violación es el acceso a lugares sagrados bajo el pretexto de la seguridad, por supuesto. Pero esto no se puede aceptar y viene en un contexto amplio de restricciones sistemáticas.

Parlamentaria árabe-israelí Aida Touma-Suleiman: “Toda la comunidad internacional entiende que cualquier pena de muerte es inhumana”

¿Cuál es su opinión sobre esta ley que se aprobó el 30 de marzo?

Estoy en contra de la pena de muerte, contra quien sea. Por principio, no estoy de acuerdo. En mi opinión, ningún Estado tiene derecho a tener el poder de acabar con la vida de una persona. El derecho a la vida debería ser un derecho básico garantizado para cualquier ser humano bajo cualquier circunstancia. Por otro lado, esta ley también se basa en un enfoque nacionalista que ve la supremacía de los judíos mientras que los palestinos son inhumanos. Y por eso la ley solo se aplica a los palestinos. Mientras que los judíos podrían matar a un palestino como está ocurriendo ahora en Cisjordania. Los colonos están matando a palestinos. Nunca serán juzgados por esta ley, sino en los tribunales civiles por la ley penal. Con el derecho penal habitual cuando se trata de un asesinato, en los que como máximo, puedes recibir cadena perpetua, pero no la pena de muerte.

Esta pena de muerte es exactamente parte de la política que se ha estado viendo últimamente en Israel, que intenta aterrorizar cualquier acción de los palestinos para dar excusas para matar a tantos palestinos como puedan. Así es como lo veo yo.

Santo Sepulcro

¿Y cómo cree que esta ley interactúa con el derecho internacional?

Va contra el derecho internacional, porque todos los países que tienen pena de muerte están intentando ahora salirse con la suya y no usar esta ley. Toda la comunidad internacional entiende que cualquier pena de muerte es inhumana. Mientras el mundo se aleja de la pena de muerte, Israel ahora está cambiando a la pena de muerte, y la Convención de Roma y Ginebra son muy claras al respecto y esta ley contradice las dos convenciones. Las personas acusadas, juzgadas y condenadas a la pena de muerte, casi no tienen la posibilidad de un indulto. Lo cual contradice la Convención de Ginebra.

¿Ha habido alguna iniciativa que se haya tomado para revertir esta ley?

Luchamos firmemente durante las discusiones en el comité que preparó la ley y en la votación, pero en mi opinión, no deberíamos descuidar ningún ámbito donde podamos cambiar la situación. Así que apelé ante centros de derechos humanos y de derechos legales. Apelamos al Tribunal Supremo israelí al día siguiente y estamos pidiendo al tribunal que anule esta ley porque contradice leyes fundamentales, leyes constitucionales en Israel y del derecho internacional. Recibimos una respuesta de que van a investigar nuestra apelación y pidieron al gobierno que prepare una respuesta para nuestras acusaciones hasta el 24 de mayo. Y más tarde, cuando tengan la respuesta gubernamental, revisarán nuestra apelación.

Creo que tenemos buenas posibilidades. Creemos que el tribunal debería realmente evitar esa ley. Pero como entendemos que ha habido una reforma judicial, la llaman reforma judicial, pero en realidad es este gobierno el que ha estado atacando al Tribunal Supremo, comprobando sus autoridad. Esperamos que los jueces se sientan lo suficientemente fuertes como para desafiar a la Knéset y al gobierno, necesitamos una amplia acción internacional y una campaña que impulse una decisión que anule esta ley.

El campo de refugiados de Al-Amari, cerca de Ramala, en Cisjordania.

¿Cuál es la situación actual de Cisjordania?

Decimos que la guerra en Irán está causando mucho ruido, que la gente no está prestando atención, o que el mundo no está prestando atención a la guerra continua contra los palestinos en Gaza o en Cisjordania. Hay que entender que incluso en Gaza, el Ejército israelí sigue ocupando el 58% del territorio y sigue bombardeando casi todos los días en Gaza. Y hay personas que mueren en Cisjordania. No solo los colonos están atacando.

Hay que entender que hay un plan claro por parte de este gobierno para evacuar tanta tierra palestina como pueda de Cisjordania y hacia Israel. Y simplemente poner a los palestinos alrededor de las seis grandes ciudades, Nablus, Jenin, Tulkarem, Hebrón y Ramala, para que esa sea la zona donde los palestinos estén, en una especie de acantonamiento. Para que estén desconectados entre sí y que Israel controle el resto del territorio.

Más de 67 pequeñas localidades fueron evacuadas y trasladadas desde sus propias tierras en los últimos dos años, desde el 7 de octubre. El gobierno ha construido más de 56 nuevos asentamientos. Y han confiscado más de 96.000 dunums (9,6 hectáreas) de tierra a los palestinos. Están usando ataques de colonos, confiscaciones del Ejército y aterrorizando a las comunidades. Esos crímenes ocurren cada noche, y la gente muere ya sea por el Ejército o por los colonos.

También hay que entender que desde el principio, desde el 7 de octubre, Israel no permite que ningún palestino entre en Israel para trabajar. Más de 150.000 trabajadores a los que se les ha negado trabajar en los últimos dos años y medio, y la mayoría de ellos son los únicos que apoyan a sus familias. Así que la situación económica en Cisjordania se está deteriorando muy rápido, y están usando todo eso para tomar cada vez más el control en Cisjordania.

¿Cómo evalúa la decisión de Israel de prohibir la entrada al Santo Sepulcro el Domingo de Pascua?

Hemos estado hablando de este tema en los últimos años, e incluso hemos iniciado discusiones en la Knéset y les hemos presentado preguntas a diferentes ministros. Porque con lo que hicieron hace dos semanas, siempre ponen obstáculos en las grandes celebraciones de Pascua. Desde el inicio de la guerra contra Irán, los lugares sagrados para musulmanes y cristianos están cerrados por la llamada ley de emergencia. No se permite rezar en la mezquita de Al-Aqsa, ni en el Santo Sepulcro. Y lo que ocurrió con el cardenal fue muy grosero y contrario al derecho básico a la libertad religiosa. Él tenía un acuerdo con la policía de que él y otros dos, tres o cinco clérigos podrían entrar ese día para hacer la oración. Y la policía actuó de una manera muy grosera y violenta.

Creo que el hecho de que hubiera mucho ruido al respecto, incluido yo hablando de ello en la Knéset, hizo que la policía entendiera que se habían metido en una situación muy grave. Me temo que este gobierno, el gobierno israelí, esté intentando cambiar la situación en los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de una manera de imponer el poder de ocupación sobre estos lugares, podríamos ver los cambios que están haciendo en Al-Aqsa al permitir que fanáticos judíos entren y recen oraciones judías que humillan a la población, y ahora están intentando hacer lo mismo con los cristianos. Esto forma parte de la anexión que Israel está haciendo a Jerusalén Este y de la hegemonía que quieren tener sobre la Ciudad Vieja o Jerusalén Este, que creemos que forma parte de los territorios ocupados. Y Israel no tiene derecho a hacer ningún cambio allí.